To był bardzo emocjonujący wtorek na boiskach Ligi Mistrzów. W hicie 2. kolejki Paris Saint-Germain pokonało 2:0 Manchester City, Real Madryt sensacyjnie przegrał u siebie z Sheriffem Tiraspol, a w Mediolanie trzy punkty rzutem na taśmę zdobyło Atletico Madryt.

Zasłużone zwycięstwo PSG w hicie

Nie ma wątpliwości, że najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem 2. kolejki Ligi Mistrzów był wtorkowy pojedynek na Parc des Princes, gdzie Paris Saint-Germain podejmowało u siebie Manchester City. Kandydaci do końcowego triumfu w tych rozgrywkach przystępowali do meczu z zamiarem zgarnięcia pełnej puli. Zdecydowanie lepiej przygotowani do tego meczu byli podopieczni Mauricio Pochettino, którzy swoją dobrą grę udokumentowali zwycięstwem 2:0. Prowadzenie dla PSG już w ósmej minucie uzyskał Idrisaa Gueye, natomiast w drugiej połowie drugi cios zadał Lionel Messi, który zdobył tym samym swojego pierwszego gola w barwach francuskiego klubu.

W drugim wtorkowym spotkaniu grupy A drugiej porażki w tych rozgrywkach doznało RB Lipsk. Reprezentant niemieckiej Bundesligi przed własną publicznością musiał uznać wyższość Club Brugge. Belgowie, którzy wygrali 2:1, po dwóch spotkaniach niespodziewanie mają na swoim koncie cztery punkty i przewodzą grupowej tabeli.

Thriller w Mediolanie, Liverpool gromi

W grupie B komplet sześciu punktów po dwóch kolejkach mają piłkarze Liverpoolu, którzy tym razem odnieśli efektowne zwycięstwo w wyjazdowym meczu z FC Porto. Podopieczni Juergena Kloppa nie dali żadnych szans Portugalczykom i na ich terenie wygrali 5:1.

Zdecydowane większe emocje miały miejsce w Mediolanie, gdzie AC Milan podejmował Atletico Madryt. Rossoneri długo prowadzili w tym meczu po trafieniu Rafaela Leao, ale jednocześnie przez większość spotkania musieli grać w osłabieniu. Konsekwentnie grające Atletico szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliło w samej końcówce. Najpierw do wyrównania doprowadził Antoine Griezmann, a w doliczonym czasie gry zwycięskiego gola z rzutu karnego zdobył Luis Suarez.

Faworyci grupy C nie zawiedli

Bez niespodzianek obeszło się w meczach grupy C Ligi Mistrzów. W pierwszym wtorkowym meczu trzy punkty na swoje konto zapisał Ajax Amsterdam, który potwierdził wysoką formę i przed własną publicznością pokonał 2:0 Besiktas Stambuł. Holendrzy umocnili się tym samym na pierwszym miejscu w tabeli.

Na wygraną Ajaksu zdobyciem trzech punktów odpowiedziała również Borussia Dortmund. Pod nieobecność kontuzjowanego Erlinga Haalanda zwycięskiego gola dla niemieckiego zespołu zdobył jego nowy nabytek Donyell Malen.

Sensacja w Madrycie, Inter bez wygranej

Inter Mediolan i Real Madryt przed rozpoczęciem rywalizacji w fazie grupowej były zdecydowanymi faworytami grupy D. Tymczasem we wtorek żadnej z nich nie udało się zapisać na swoje konto zwycięstwa. Ogromną sensację sprawili natomiast piłkarze Sheriffa Tiraspol, którzy na Santiago Bernabeu pokonali 2:1 prowadzonych przez Carlo Ancelottiego Królewskich. Tym samym mistrz Mołdawii po dwóch kolejkach ma na swoim koncie sześć punktów i jest na bardzo dobrej drodze do wywalczenia sobie awansu do fazy pucharowej.

Bez wygranej w obecnej edycji Ligi Mistrzów pozostaje Inter Mediolan, który tym razem tylko zremisował na wyjeździe z Szachtarem Donieck.

Wyniki wtorkowych meczów 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów:



Grupa A:



Paris Saint-Germain – Manchester City 2:0 (1:0)

1:0 Gueye 8′

2:0 Messi 74′



RB Lipsk – Club Brugge 1:2 (1:2)

1:0 NKunku 5′

1:1 Vanaken 22′

1:2 Rits 41′



Grupa B:



FC Porto – Liverpool FC 1:5 (0:2)

0:1 Salah 18′

0:2 Mane 45′

0:3 Salah 60′

1:3 Taremi 75′

1:4 Firmino 78′

1:5 Firmino 81′



AC Milan – Atletico Madryt 1:2 (1:0)

1:0 Rafael Leao 20′

1:1 Griezmann 84′

1:2 Suarez (k.) 90+7′



Grupa C:



Ajax Amsterdam – Besiktas Stambuł 2:0 (2:0)

1:0 Berghuis 17′

2:0 Haller 43′



Borussia Dortmund – Sporting Lizbona 1:0 (1:0)

1:0 Malen 37′



Grupa D:



Szachtar Donieck – Inter Mediolan 0:0



Real Madryt – Sheriff Tiraspol 1:2 (0:1)

0:1 Yakhshiboev 25′

1:1 Benzema (k.) 65′

1:2 Thill 90′