Porto – Inter: Włosi obronili zaliczkę z pierwszego meczu

Inter Mediolan zremisował bezbramkowo z FC Porto w rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Taki rezultat sprawił, że włoska ekipa wywalczyła przepustkę do gry w ćwierćfinale elitarnych rozgrywek.

fot. PressFocus Na zdjęciu: FC Porto - Inter Mediolan

Inter Mediolan w dwumeczu okazał się lepszy od FC Porto

Włoski zespół wywalczyć awans do 1/4 finału dzięki bramce zdobytej w pierwszym spotkaniu przez Romelu Lukaku

Ćwierćfinały odbędą się 11 i 12 oraz 18 i 19 kwietnia

Arbitrem głównym batalii na Estadio do Dragao był Szymon Marciniak, który w doliczonym czasie pokazał czerwoną kartkę Pepe

Inter z awansem

Inter Mediolan z jednobramkową zaliczką przystępował do rewanżowego spotkania z FC Porto. W pierwszym starciu między obiema ekipami gola na wagę wygranej Nerazzurrich strzelił Romelu Lukaku. Podopieczni Simone Inzaghiego chcieli zatem obronić zaliczkę wypracować w pierwszej batalii.

W pierwszej części meczu gospodarze dłużej utrzymywali się przy piłce. W każdym razie nie byli w stanie zdobyć bramki, która przybliżyłaby Porto do ćwierćfinału elitarnych rozgrywek. Mediolańczycy skupili się natomiast na solidnej grze w defensywie, co skutkowało tym, że do przerwy było 0:0.

Po zmianie stron ekipa Sergio Conceicao próbował podejmować ryzyko. Najbliższy zdobycia bramki był w 74. minucie Marko Grujic. Serb oddał strzał sprzed pola karnego. Andre Onana nie dał się jednak zaskoczyć. W końcówce Portugalczycy trafili jeszcze piłką w słupek i poprzeczkę. Do końca spotkania rezultat zatem się nie zmienił i z awansu do kolejnej rundy mógł cieszyć się przedstawiciel Serie A.