Liga Mistrzów – dzisiejsze mecze (08.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

W środę rozegranych zostanie osiem ostatnich spotkań w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Ostatnie rozstrzygnięcia poznamy w grupach E, F, G i H. Kilka pojedynków zapowiada się niezwykle ciekawie. Sprawdź kto dzisiaj gra.

W środę poznamy ostatnie zespoły, które wywalczą sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów

Jednym z drużyn, która nie ma jeszcze pewnego awansu jest FC Barcelona

Prezentujemy terminarz środowych (8 grudnia) meczów oraz informacje o transmisji

Mecze Ligi Mistrzów dzisiaj – środa (8.12)

We wtorek z europejskimi pucharami w tym sezonie definitywnie pożegnał się między innymi AC Milan. W środę dowiemy się natomiast, czy w fazie pucharowej zagra FC Barcelona. Dumę Katalonii czeka bardzo trudne zadanie, bowiem w wyjazdowym meczu zmierzy się z Bayernem Monachium. Drużyna Xaviego Hernandeza, jeżeli nie chce oglądać się na wynik drugiego spotkania w grupie, musi sięgnąć na Allianz Arena po komplet punktów. Na taryfę ulgową Bayernu, choć mocno osłabionego, raczej liczyć nie może. Na potknięcie Hiszpanów bardzo liczy portugalska Benfica.

W grupie H toczył się będzie korespondencyjny pojedynek pomiędzy Juventusem i Chelsea o awans z pierwszego miejsca. Przed ostatnią koleją w lepszej sytuacji są The Blues, ale raczej nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów w wyjazdowym meczu z Zenitem Sankt Petersburg.

Bardzo ciekawie będzie w grupach F i G, gdzie rywalizacja o wyjście z grupy może toczyć się do ostatnich sekund. Jedynym zespołem z tych grup, który może już spać spokojnie jest Manchester United. W grupie G w grze o awans pozostają wszystkie cztery zespoły.

Środowe mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów (08.01):

18:45 Juventus FC – Malmo FF (H)

18:45 Zenit Sankt Petersburg – Chelsea (H)

21:00 Bayern Monachium – FC Barcelona (E)

21:00 Benfica Lizbona – Dynamo Kijów (E)

21:00 Atalanta Bergamo – Villarreal CF (F)

21:00 Manchester United – Young Boys Berno (F)

21:00 Red Bull Salzburg – Sevilla FC (G)

21:00 VfL Wolfsburg – Lille (G)

Liga Mistrzów – gdzie oglądać środowe mecze (08.12)

Wszystkie spotkania Ligi Mistrzów transmitowane są w telewizji na sportowych kanałach Polsatu. Jedno spotkanie każdej grupowej kolejki pokazuje również Telewizja Polska. W tym tygodniu zdecydowała się na transmitowanie meczu Bayernu Monachium z Barceloną.

Spotkania można oglądać również za pośrednictwem internetu, dzięki usłudze Polsat Bo Go. Teraz możesz zupełnie za darmo uzyskać voucher na 30-dniowy dostęp do tej usługi. Wszystko za sprawą promocji przygotowanej przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

