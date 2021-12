PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

W tym tygodniu dobiegnie końca rywalizacja w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Do tej pory awans do fazy pucharowej tych rozgrywek zapewniło sobie 11 zespołów. W grze o zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc w swoich grupach pozostaje kolejnych 11 drużyn. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy we wtorek i środę.

Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów

W kilku grupach cały czas trwa rywalizacja o awans do fazy pucharowej

Przedstawiamy sytuację w poszczególnych grupach

Grupy Ligi Mistrzów – sytuacja

Wiosną na boiskach Ligi Mistrzów na pewno zobaczymy następujące zespoły: Ajax Amsterdam, Bayern Monachium, Chelsea, Inter Mediolan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United* Paris Saint-Germain, Real Madryt i Sporting Lizbona.

W 1/16 finału pozostało jeszcze pięć wolnych miejsc, o które w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów walczyć będzie 11 drużyn. Szanse na wywalczenie awansu cały czas mają AC Milan, Atalanta, Atletico Madryt, FC Barcelona, Benfica Lizbona, LOSC Lille, FC Porto, Red Bull Salzburg, Sevilla FC, Villarreal CF, VfL Wolfsburg.

Przedstawiamy sytuacje w poszczególnych grupach wraz z różnymi scenariuszami w zależności od wyników, jakimi zakończą się mecze ostatniej kolejki.

Grupa A

Rywalizacja o awans z grupy A do fazy pucharowej jest już rozstrzygnięta. Po ostatniej wygranej nad Paris Saint-Germain pierwszego miejsca w grupie pewny jest Manchester City. Paryżanie, którzy plasują się ich plecami również będą kontynuować grę w Lidze Mistrzów na wiosnę, bowiem ich przewaga nad RB Lipsk i Club Brugge wynosi po cztery punkty.

W ostatniej kolejce toczyć się będzie korespondencyjny pojedynek między RB Lipsk i Club Brugge o trzecią lokatę, która daje prawy gry wiosną w rozgrywkach Ligi Europy. Przed ostatnimi meczami w lepszej sytuacji jest RB Lipsk, którzy wyprzedza Belgów dzięki lepszemu bilansowi bramek w bezpośrednich pojedynkach.

Belgowie, aby myśleć o wyprzedzeniu RB Lipsk muszą w ostatniej kolejce lepiej zapunktować od przeciwnika z Niemiec. Nie będzie to jednak łatwe, bowiem zagrają na wyjeździe z Paris Saint-Germain. W tym samym czasie RB Lipsk podejmował będzie u siebie Manchester City.

Grupa B

Liverpool FC jest jedną z drużyn w stawce, która na swoim koncie ma komplet zwycięstw po pięciu dotychczasowych kolejkach. The Reds mogą być tym samym pewni nie tylko gry w fazie pucharowej, ale także awansu do niej z pierwszego miejsca. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja w ostatniej kolejce za plecami Liverpoolu, który w pewnym sensie będzie rozdawał karty.

Aktualnie na drugim miejscu w tabeli dość niespodziewanie znajduje się Porto, które ma jeden punkt przewagi nad Milanem i Atletico Madryt. Portugalczycy awans zapewnią sobie, jeżeli pokonają u siebie Atletico Madryt, lub jeżeli zremisują przy jednoczesnym braku wygranej Milanu nad Liverpoolem.

Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja Atletico i Milanu w walce o awans. Hiszpanie wywalczą go tylko w przypadku zwycięstwa oraz potknięciu Milanu. Z kolei Rossoneri aby zagrać w fazie pucharowej Ligi Mistrzów nie tylko muszą wygrać z Liverpoolem, ale także liczyć na remis w pojedynku Porto z Atletico.

Grupa C

Sytuacja w grupie C jest jasna i klarowna. Na kolejkę przed zakończeniem rywalizacji poznaliśmy już wszystkie kluczowe rozstrzygnięcia. Pierwsze miejsce przypadło Ajaksowi Amsterdam, który może się pochwalić kompletem punktów na koncie. Drugiej lokaty pewny jest Sporting Lizbona, a z trzeciego miejsca do Ligi Europy trafi Borussia Dortmund.

Grupa D

Najważniejsze rozstrzygnięcia zapadły także w grupie D, z której awans do fazy pucharowej wywalczyli faworyci – Real Madryt i Inter Mediolan. W zaplanowanym na wtorek bezpośrednim pojedynku zagrają o zakończenie grupowej rywalizacji na pierwszym miejscu w tabeli. W lepszej sytuacji jest Real, który ma nad Interem dwa punkty przewagi i w meczu, który rozegrany zostanie na Santiago Bernabeu usatysfakcjonuje go remis. Inter, aby zająć pierwszą lokatę musi wygrać w Madrycie.

Przygodę z europejskimi pucharami wiosną przyszłego roku dość niespodziewanie kontynuował będzie także Sheriff Tiraspol, który dzięki sześciu zdobytym punktom jest pewny trzeciego miejsca. Z pucharami pożegna się natomiast Szachtar Donieck, który w pięciu dotychczasowych meczach zapisał na swoje konto tylko jeden punkt.

Grupa E

Emocji nie zabraknie także w środę, w meczach grupy E, w której pierwsze miejsce zapewniony ma Bayern Monachium. Bawarczycy wygrali wszystkie pięć spotkań i w ostatniej kolejce będą w pewnym sensie rozdawać karty.

Na Allianz Arena podejmować będą drugą w tabeli Barcelonę, która, aby myśleć o awansie do fazy pucharowej musi celować w zwycięstwo. Jej przewaga nad trzecią Benfiką Lizbona wynosi tylko dwa punkty. Duma Katalonii zajmie drugie miejsce także w przypadku potknięcia Portugalczyków w spotkaniu z Dynamem Kijów. Tego jednak drużyna Xaviego Hernandeza nie może zakładać.

Grupa F

Kibice Manchesteru United mogą już spać spokojnie, bowiem po niedawnej wygranej z Villarreal ich drużyna jest już pewna pierwszego miejsca w tabeli. Dużych emocji możemy natomiast spodziewać się w walce o drugą lokatę, o którą cały czas rywalizują Żółte łodzie podwodne i Atalanta Bergamo. Rywalizować będą w bezpośrednim meczu w Bergamo.

W lepszej sytuacji jest Villarreal, który satysfakcjonować będzie remis. W przypadku porażki drużyna z El Madrigal zakończy rywalizację na trzeciej lokacie. Atalanta aby awansować musi po prostu wygrać. Remis da im bowiem tylko trzecią lokatę.

W grze o trzecie miejsce pozostaje również ostatnie w tabeli Young Boys Berno. Aby wywalczyć prawo gry w Lidze Europy wiosną przyszłego roku, Szwajcarzy muszą jednak nie tylko pokonać Manchester United, ale liczyć również na wygraną Villarreal w meczu z Atalantą.

Grupa G

Najbardziej skomplikowana jest sytuacja w grupie G, w której o awans do fazy pucharowej cały czas walczą wszystkie cztery drużyny. Przed ostatnią kolejką, z ośmioma punktami na koncie w tabeli prowadzi Lille. Na kolejnych miejscach plasują się Red Bull Salzburg (7), Sevilla (6) i Wolfsburg (5).

Piłkarzy Lille w wyjazdowym meczu z Wolfsburgiem satysfakcjonować będzie remis. Zdobycie jednego punktu zapewni im bowiem przynajmniej drugie miejsce w tabeli. Jeżeli wygrają lub jeśli zremisują, a w drugim meczu zwycięstwa nie odniesie Salzburg, zakończą rywalizację na pierwszej lokacie.

Lille nie może jednak liczyć na taryfę ulgową ze strony Wolfsburga, który choć zajmuje czwarte miejsce, cały czas ma szanse na zakończenie rywalizacji na pierwszym miejscu. Wilki zagrają o pełną pulę, bowiem wygrana da im awans. Z kolei remis w drugim meczu przy ich jednoczesnym zwycięstwie, pozwoli im zająć pierwszą lokatę.

W dobrej sytuacji w walce o fazę pucharową jest także Salzburg, który zapewni sobie awans w przypadku przynajmniej remisu z Sevillą. Z kolei Hiszpanie, podobnie jak Wolfsburg, zajmą jedno z dwóch pierwszych miejsc zdobywając trzy punkty w pojedynku z Austriakami.

Grupa H

W grupie H poznaliśmy już drużyny, które wiosną będą kontynuowały grę na międzynarodowej arenie w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Miejsce w pierwszej dwójce zapewniły sobie drużyny Chelsea i Juventusu, natomiast rywalizację na trzeciej lokacie na pewno zakończy Zenit Sankt Petersburg.

Jedyną niewiadomą przed ostatnią kolejką pozostaje kwestia pierwszego miejsca, o które w korespondencyjnych pojedynkach powalczą The Blues i Stara Dama. W nieco korzystniejszej sytuacji jest drużyna Thomasa Tuchela, która ma lepszy bilans bezpośrednich pojedynków z Juventusem. Tym samym Stara Dama musi osiągnąć w meczu z Malmo u siebie lepszy punktowy wynik od Chelsea w wyjazdowej konfrontacji z Zenitem.

