Robert Lewandowski z przytupem wszedł w nowy sezon Ligi Mistrzów, notując w starciu przeciwko FC Barcelonie dwa trafienia. Polski napastnik miał jednocześnie ogromny wkład w wygraną Bawarczyków nad zespołem Ronalda Koemana (3:0).

Robert Lewandowski nie zwalnia tempa, notując kolejne trafienia

Polski napastnik zdobył dwie bramki we wtorkowym hicie Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie

Niemieckie media obdarowyły 33-latka świetnymi notami za jego występ

Lewandowski jest po prostu niesamowity

Robert Lewandowski we wrześniu imponuje skutecznością. Kapitan reprezentacji Polski najpierw w spotkaniach eliminacji do mistrzostw świata wpisywał się na listę strzelców w starciach przeciwko Albanii i San Marino. Po powrocie do klubu zdobył bramkę w hicie ligi niemieckiej z RB Lipsk. Tymczasem we wtorkowy wieczór zaliczył dublet w boju na Camp Nou.

Nie dziwi, że Lewandowski za swoją grę otrzymał świetne oceny od niemieckich mediów. Zwykle było to “jedynki”, czyli klasa światowa. Między innymi SportBuzzer dał taką notę Lewemu, dając jednak do zrozumienia, że 33-latek w pierwszej połowie spotkania z Barceloną nie rozgrywał wybornych zawodów.

“W pierwszej odsłonie gry był prawie niewidoczny. Gdy jednak zaszła taka potrzeba, to znalazł się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Od początku sezonu 2018/2019 zdobył już 30 bramek w Lidze Mistrzów. W ostatnich 18 spotkaniach fazy grupowej strzelił 25 goli” – skomentował występ polskiego napastnika SportBuzzer.

Lewandowski od dziennikarzy niemieckiego Eurosportu otrzymał natomiast ocenę 1,5. “Po rekordowym sezonie Polak jest wciąż skuteczny. Lewandowski po raz kolejny udowodnił, że ma instynkt snajpera. Zasłużenie został wybrany przez UEFA zawodnikiem spotkania” – czytamy na stronie Eurosport.de.

Reprezentant Polski w tym sezonie wystąpił jak na razie w sześciu meczach, zdobywając w nich 10 bramek. Lewandowski strzelił sześć goli w Bundeslidze, a po dwa trafienia zanotował w spotkaniach o Superpuchar Niemiec i w Lidze Mistrzów. Okazję na poprawę bilansu będzie miał już w sobotę, gdy Bayern na swoim stadionie zagra z VfL Bochum.

