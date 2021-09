Nie brakowało nie tylko emocji, ale również zaskakujących rozstrzygnięć w pierwszym dniu nowego sezonu Ligi Mistrzów. Wpadki zaliczyły między innymi takie zespoły jak Manchester United, czy Sevilla. Przekonujące zwycięstwo w hicie na Camp Nowu zanotował z kolei Bayern Monachium, który pokonał FC Barcelonę.

Niespodziewana porażka Man Utd

Osiem meczów zostało rozegranych we wtorkowy wieczór w ramach Ligi Mistrzów. W jednym z dwóch pierwszych spotkań dnia w Bernie swój mecz z Young Boys rozegrał Manchester United. Mecz lepiej zaczęli wicemistrzowie Premier League. Następstwem tego był gol Cristiano Ronaldo w 13. minucie. Były to jednak dobre złego początki. Ostatecznie Czerwone Diabły opuszczały plac gry na tarczy. Trafienia dla gospodarzy zaliczyli Moumi Ngamaleu oraz Jordan Siebatcheu. Szczególnie drugi gol mógł boleć kibiców teamu z Old Trafford, bo padł tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Tym samym angielska ekipa w Szwajcarii nie wywalczyła nawet punktu.

Jednostronny przebieg miało starcie na Camp Nou, gdzie FC Barcelona mierzyła się z Bayernem Monachium. Duży wkład w wygraną monachijskiej ekipy miał Robert Lewandowski, który okrasił swój występ dwoma trafieniami. Jednego gola dołożył Thomas Mueller i ostatecznie mistrz Bundesligi pokonał Katalończyków 3:0.

Juventus w końcu z wygraną

Juventus FC pokonał na wyjeździe Malmoe FF w swoim pierwszym występie w Lidze Mistrzów w tej kampanii. Ekipa z Turynu wygrała 3:0, rozstrzygając losy rywalizacji w pierwszej części gry. Wynik meczu otworzył Alex Sandro. Z kolei tuż przed zejściem obu ekip na przerwę swoje trafienia zanotowali Paulo Dybala i Alvaro Morata. Bianconeri jednocześnie w dobrych nastrojach przystąpią do niedzielnej batalii w Serie A przeciwko Milanowi.

Kolejne trafienie w Chelsea zaliczył z kolei Romelu Lukaku. Reprezentant Belgii zdobył bramkę po uderzeniu głową w starciu przeciwko Zenitowi Sankt Petersburg. Asystę przy trafieniu byłego napastnika Interu Mediolan zaliczył Cesar Azpilicueta. Ekipa z Londynu kontynuuje tym samym passę meczów bez porażki, która liczy już siedem spotkań, licząc wszystkie rozgrywki.

Wyniki wtorkowych meczów 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów:

Sevilla FC – RB Salzburg 1:1 (1:1)

0:1 Sucić 21′ (k.)

1:1 Rakitić 42′ (k.)

Young Boys – Manchester United 2:1 (0:1)

0:1 Ronaldo 13′

1:1 Moumi Ngameli 66′

2:1 Siebatcheu 90+5′

FC Barcelona – Bayern Monachium 0:3 (0:1)

0:1 Mueller 33′

0:2 Lewandowski 56′

0:3 Lewandowski 85′

Chelsea FC – Zenit Sankt Petersburg 1:0 (0:0)

1:0 Lukaku 69′

Dynamo Kijów – Benfica Lizbona 0:0

Lille OSC – VfL Wolfsburg 0:0

Malmoe FF – Juventus FC 0:3 (0:3)

0:1 Alex Sandro 23′

0:2 Dybala 45′ (k.)

0:3 Morata 45+1′

Villarreal CF – Atalanta BC 2:2 (1:1)

0:1 Freuler 6′

1:1 Trigueros 39′

2:1 Danjuma 73′

2:2 Gosens 83′