Barcelona wygrała 5:1 z Viktorią Pilzno w Lidze Mistrzów. Mecz z trzema golami zakończył Robert Lewandowski, którego po meczu chwalił Xavi.

Robert Lewandowski w środowym meczu Ligi Mistrzów popisał się hat-trickiem

Polak pomógł Barcelonie wygrać 5:1 z Viktorią Pilzno

Po meczu Xavi został zapytany, czy Lewandowski jest najlepszy w Europie

Xavi komplementuje Lewandowskiego

Robert Lewandowski szybko udowodnił, że Barcelona będzie miała z niego wiele pożytku. Polak strzelił dla wicemistrza Hiszpanii już osiem goli, z czego trzy w środowym starciu Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno. 34-latek wydatnie pomógł drużynie Xaviego wygrał 5:1. Trener Barcelony został poproszony o odpowiedź na pytanie, czy Lewandowski jest najlepszym napastnikiem w Europie?

– Nie wiem, czy jest najlepszy w Europie, ale dla nas tak. Nie tylko strzela gole, ale ma wpływ na rozegranie piłki, rozumie, kiedy ma pressować, odbiera futbolówkę, daje nam wiele możliwości. To wspaniały piłkarz, bardzo dojrzały i niezwykle ambitny. Obok Benzemy jest najlepszy. To zaszczyt mieć go w drużynie – przyznał Xavi, który zachwalał na konferencji prasowej transfer polskiego napastnika.

– My nigdy nie wątpiliśmy w ten transfer, znaliśmy jego umiejętności, rozmawialiśmy z nim. On bardzo chciał tu trafić. To cudowny człowiek, nie tylko jako piłkarz na murawie. Ale poza Robertem, mamy świetną drużynę i to jest klucz do sukcesu – przekonywał szkoleniowiec Barcelony. Odniósł się od do tego, że Polak rzekomo przekonywał trenera, aby pozostawił go na boisku.

– Robert jest elementem tej drużyny i każdego gracza traktuję tak samo. A w Sewilli było inaczej, to on poprosił o zmianę, ponieważ czuł się już trochę zmęczony. Dziś widziałem, że cieszył się tym dniem i nie miałem w głowie pomysłu, żeby go zmieniać – wyjaśnił Xavi.

