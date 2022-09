Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski skompletował hat-tricka na inaugurację Ligi Mistrzów. Po meczu napastnik Barcelony opowiedział o swoich wrażeniach.

89 goli w Lidze Mistrzów strzelił Robert Lewandowski

Polak swój dorobek powiększył w środowym meczu z Viktorią Pilzno

34-latek skompletował hat-tricka, a Barcelona wygrała 5:1

Lewandowski włączył tryb Liga Mistrzów

Robert Lewandowski w pierwszych czterech oficjalnych meczach dla Barcelony, strzelił pięć goli. Polak o kolejne trafienia zadbał w środkowym spotkaniu Ligi Mistrzów. Przed grupowym starciem z Viktorią Pilzno miał na swoim koncie 86 trafień. Po ostatnim gwizdku sędziego do domu udał się z piłką, którą odebrał za strzelenie hat-tricka. Napastnik reprezentacji Polski skomentował swój wyczyn.

– Patrząc na to, że to był mój pierwszy mecz Ligi Mistrzów na Camp Nou, to jest coś fantastycznego, coś niezwykłego i jestem z tego bardzo dumny. Hat-trick na Camp Nou w pierwszym meczu Ligi Mistrzów to są powody do szczęścia, do dumy i na pewno będę to doceniał. Zdaję sobie sprawę z tego co zrobiliśmy, co zrobiłem – przyznał dumny Lewandowski. Pomógł on wygrać Barcelonie 5:1, której celem jest prezentowanie atrakcyjnego futbolu.

3 is a factor of 9 pic.twitter.com/H0ybkxb7Cj — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2022

– Zdawaliśmy sobie sprawę, że dla nas dzisiaj najważniejsze będzie wygrać i strzelić jak najwięcej bramek. Przy naszych możliwościach, przy tym jakich mamy zawodników w składzie, czy zmianach, ta nasza jakość w ogóle nie ucierpiała. Wręcz przeciwnie, została na tym samym poziomie. Cieszymy się każdą minutą na boisku. Niezależnie, czy to jest Liga Mistrzów, czy La Liga – powiedział 34-letni snajper.

– Chcemy zawsze wygrywać, chcemy zawsze grać do przodu. Chcemy grać fajną piłkę. Zdajemy sobie sprawę, że to jest początek sezonu i chłodno podchodzimy do tych spotkań. Dla nas kolejne tygodnie będą bardzo ważne. Chcemy udowodnić, że jesteśmy tu nie tylko po to, żeby fajnie grać, ale też wygrywać – uzupełnił Lewandowski.

