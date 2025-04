Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Lautaro Martinez z pięknym golem w meczu Bayern – Inter

Inter Mediolan i Bayern Monachium rywalizują ze sobą w środowym spotkaniu Ligi Mistrzów. W 2010 roku obie drużyny spotkały się w finale tych elitarnych rozgrywek. Wówczas triumfował zespół Nerazzurrich, który po dwóch golach Diego Milito sięgnął po trofeum. Dzisiejszy mecz również zapowiadał się niezwykle ciekawie, ponieważ mierzą się ze sobą liderzy Serie A i Bundesligi.

Od pierwszych minut na Allianz Arenie spotkanie stało na wysokim poziomie. Na pierwsze trafienie musieliśmy czekać do 38. minuty. Inter Mediolan wówczas przeprowadził składną zespołową akcję. Carlos Augusto zagrał w pole karne do Marcusa Thurama. Francuz oddał futbolówkę pięta do niepilnowanego Lautaro Martineza. Mistrz świata uderzeniem zewnętrzną częścią stopy wpakował piłkę do bramki.

CO ZA BRAMKA?! CO ZA AKCJA?! 🤯 Cudowna asysta Marcusa Thurama i idealne wykończenie Lautaro Martineza! 🪄 Inter prowadzi z Bayernem! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+ 360 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2OwN pic.twitter.com/4bSEaNRaHs — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 8, 2025

Wynik ostatecznie nie uległ zmianie do przerwy. Podopieczni Simone Inzaghiego zatem schodzili na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. Dla Lautaro Martineza był to siódmy gol w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Argentyńczyk z pewnością nie może narzekać na swój dorobek strzelecki w europejskich pucharach.

Lautaro Martinez w obecnym sezonie ma na koncie już 41 występów w barwach Interu Mediolan. W tym czasie mistrz świata zdołał zgromadzić 19 trafień. Argentyński napastnik może się również pochwalić sześcioma asystami.