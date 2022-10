Pressfocus Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów na etapie fazy grupowej. Klęskę wicemistrza Hiszpanii skomentował Joan Laporta, prezydent klubu.

Porażka z Bayernem (0:3) była dla Barcelony już trzecią w tej edycji Ligi Mistrzów

Hiszpański klub nie ma szans na awans do fazy pucharowej

Dla Barcelony priorytetem teraz jest La Liga

Laporta skupia się na La Lidze

Barcelona przegrała z Bayernem 0:3 w meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów. Zespół Xaviego szansę na awans do fazy pucharowej stracił jednak jeszcze przed startem spotkania z mistrzem Niemiec. Stało się tak, ponieważ Inter nie stracił punktów z Viktorią Pilzno. Potyczkę tę bacznie śledził między innymi Joan Laporta, który przyznał, że nie traci wiary w rozwój drużyny Xaviego.

– Oglądaliśmy mecz Interu i to była tortura. Marzysz o tym, żeby wydarzył się cud, ale on nie nastąpił. Nadal mamy wiarę, nadal mamy chęci, aby ten zespół się rozwijał. Rozgrywki ligowe też są bardzo ważne, a tam jesteśmy na czołowych pozycjach. Myślę, że to jest optymistyczny przekaz dla wszystkich fanów Barcelony – rzekł prezydent klubu z siedzibą na Camp Nou.

– Teraz możemy powiedzieć tylko, że patrzymy przed siebie. Pozostaje nam La Liga i inne rozgrywki. Wiedzieliśmy, że ten proces rekonstrukcji będzie wiązał się ze wzlotami i upadkami. Nie możemy się jednak zatrzymywać. W pozostałych rozgrywkach musimy pokazać, że ten zespół rośnie z dnia na dzień – stwierdził Joan Laporta.

Czytaj także: Xavi dosadnie po blamażu z Bayernem. “Te rozgrywki są dla nas okrutne”