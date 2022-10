Pressfocus Na zdjęciu: Xavi

Podobnie jak w poprzednim meczu, FC Barcelona po raz kolejny została upokorzona przez Bayern Monachium. Duma Katalonii nie oddała nawet jednego celnego strzału, podczas gdy Bawarczycy momentami bawili się na Camp Nou. Sfrustrowany przebiegiem spotkania był Xavi, który podczas konferencji prasowej odpowiedział na pytania dziennikarzy po meczu.

FC Barcelona, przystępując do rywalizacji z Bayernem Monachium, wiedziała już, że nie awansuje do fazy pucharowej

Duma Katalonii rozegrała fatalne spotkanie, które przegrała 0:3

Xavi miał świadomość, że rywal tym razem był dużo lepszy

Xavi świadomy wyższości Bayernu na Cam Nou

FC Barcelona już przed pierwszym gwizdkiem arbitra wiedziała, że wynik meczu z Bayernem Monachium nie będzie miał wpływu na ich przyszłość w rozgrywkach. Swoje spotkanie z Viktorią Pilzno wygrał Inter Mediolan, co przekreślało matematyczne szanse Barcy na wyjście z grupy. Zgodnie z przewidywaniami wpłynęło to na motywację podopiecznych Xaviego. Gospodarze grali w sposób apatyczny i nie byli w stanie nawiązać walki z Bayernem.

Sfrustrowany przebiegiem meczu był Xavi, który podczas konferencji prasowej przyznał, że Bawarczycy byli dużo lepszym zespołem. Przyznał również, że wyeliminowanie z rozgrywek Ligi Mistrzów wpłynęło na postawę FC Barcelony.

Thierry Henry is backing Xavi at Barcelona 🤝 pic.twitter.com/stt3FsLkjk — ESPN FC (@ESPNFC) October 26, 2022

– Powiedziałbym, że staraliśmy się, aby tak się nie stało, ale wpłynęło na nas mocno wyeliminowanie z Ligi Mistrzów. Bayern był od nas lepszy, grał na wyższej intensywności. Po raz pierwszy mam w tym sezonie poczucie, że nie rywalizowaliśmy dobrze. Tak jak mówiłem, te rozgrywki są dla nas okrutne. Mam poczucie, że jesteśmy poza Ligą Mistrzów przez własne błędy – stwierdził.

Hiszpan stara się jednak nie tracić wiary w zespół i ma świadomość, że Blaugrana wciąż może rywalizować w tym sezonie o wiele trofeów.

– Możemy rozegrać jeszcze wielki sezon i jestem przekonany, że możemy to zrobić. To październik i ulegliśmy jak na razie tylko w jednych rozgrywkach – bardzo ważnych, bo to Liga Mistrzów, ale przechodzimy do Ligi Europy, gdzie możemy walczyć i wygrywać. Możemy wygrać ligę, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii – dodał.

