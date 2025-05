Piłkarska Europa czeka na rozstrzygnięcie w najważniejszych klubowych rozgrywkach - Lidze Mistrzów. W finałowym pojedynku dojdzie do francusko-włoskiej rywalizacji. O trofeum powalczą drużyny Paris Saint-Germain i Interu Mediolan.

Finał Ligi Mistrzów: PSG – Inter

Paris Saint-Germain i Inter Mediolan zmierzą się w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dla drużyny ze stolicy Francji będzie to okazja do pierwszego w historii klubu triumfu w tych rozgrywkach. Inter w swojej historii po Puchar Europy sięgał już trzykrotnie. Finałowe spotkanie nie ma wyraźnego faworyta, a o tym do kogo ostatecznie trafi trofeum może zadecydować dyspozycja dnia. Nie ma jednak wątpliwości, że spotkanie, które odbędzie się na Allianz Arena w Monachium dostarczy dużych emocji.

Kiedy i o której finał Ligi Mistrzów?

W ostatnich tygodniach poznaliśmy już triumfatorów Ligi Europy i Ligi Konferencji. Po trofea sięgnęły dwa angielskie kluby – odpowiednio Tottenham Hotspur i Chelsea FC. Finał Ligi Mistrzów będzie tym samym zwieńczeniem sezonu 2024/25 w klubowej piłce.

Mecze Ligi Mistrzów w trakcie sezonu rozgrywane są we wtorki i środy. Finałowe spotkanie jest jednak wyjątkiem. Drużyny PSG i Interu Mediolan zmierzą się ze sobą w sobotę (31 maja) o godzinie 21:00.