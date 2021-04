Jurgen Klopp: Przegraliśmy awans w Madrycie

Jurgen Klopp przyznaje, że mając dwubramkową stratę z pierwszego spotkania Liverpool nie mógł wiele zdziałać w rewanżowym meczu z Realem. – Prawda jest taka, że przegraliśmy awans jeszcze w Madrycie – powiedział niemiecki menedżer.

Los Blancos przystępowali do meczu na Anfield po wygranej 3:1 na własnym boisku. W drugim pojedynku nie padł ani jeden gol. Goście z Hiszpanii zagrali rozsądnie w defensywie, chociaż patrząc na przebieg rywalizacji mieli w kilku sytuacjach sporo szczęścia. Doskonałej sytuacji strzeleckiej nie wykorzystał chociażby Mohamed Salah.

Zabrakło skuteczności

– Nie przegraliśmy tego dwumeczu na Anfield, tylko w Madrycie. W rewanżu widziałem lepszą wersję naszego zespołu. Byliśmy agresywni i graliśmy ofensywnie. Żałować możemy tego, że na początku meczu nie wykorzystaliśmy żadnej z nadarzających się okazji. Wtedy wszystko mogłoby potoczyć się inaczej – ocenił Klopp.

Najlepszą okazję strzelecką miał w środowy wieczór Mohamed Salah. Zamiast do siatki Egipcjanin trafił jednak wprost w bramkarza, Thibaut Courtois. – Zwykle Mohamed takie sytuacje wykorzystuje. Tym razem było inaczej – powiedział menedżer.

Liverpool chce wrócić do Ligi Mistrzów

Liverpool skupi się teraz na dokończeniu sezonu ligowego. Sytuacja drużyny Jurgena Kloppa nie jest korzystna. Zajmuje dopiero szóste miejsce w tabeli Premier League. By awansować do Ligi Mistrzów musi wyprzedzić Chelsea i West Ham United. – Zrobimy co w naszej mocy, by być w pierwszej czwórce. To ważne z wielu powodów – dodał niemiecki szkoleniowiec ekipy z Anfield Road.