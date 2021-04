Spotkanie na Anfield było zupełnie inne niż te, które obejrzeliśmy w Hiszpanii. Liverpool ruszył do odrabiania strat już z pierwszym gwizdkiem sędziego. Pomimo wielu okazji pierwsza połowa zakończyła się tylko bezbramkowym remisem. The Reds nie potrafili sfinalizować dogodnych szans, co było na rękę Królewskim. Ostatecznie żadna z drużyn nie przechyliła szali zwycięstwa na swoją korzyść 0:0. Goście awansowali do półfinału Ligi Mistrzów, w którym zagrają z londyńską Chelsea.

Liverpool gonił, a Królewscy bronili wyniku

Pierwszy kwadrans meczu należał do podopiecznych Jurgena Kloppa. Liverpool z dużą lekkością wchodził w pole karne Realu Madryt i tylko przez słabą skuteczność przed przerwą nie zobaczyliśmy bramek.

Mohamed Salah mógł wpisać się na listę strzelców już w trzeciej minucie, ale jego uderzenie kapitalnie wybronił Thibaut Courtois. Parę chwil później, James Milner huknął zza szesnastki i niewiele brakowało, żeby piłka wpadła do siatki. Ponownie o swojej obecności między słupkami przypomniał Belg, który końcami palców wybił futbolówkę na rzut rożny.

Tymczasem Królewscy dzielnie przetrwali gorszy okres, a raz byli nawet blisko objęcia prowadzenia. W pewnym momencie Karim Benzema z bliskiej odległości trafił w słupek. W niespodziwanym zwrocie akcji przeszkodziło jedynie aluminium, jednak gol nadal wisiał w powietrzu.

Jurgen Klopp pokrzykiwał na swoich piłkarzy, aby starali się wykonywać jego polecenia. Trzeba przyznać, że Liverpool miał więcej jakości w ataku, lecz w żaden sposób nie potrafił wykorzystać swojej przewagi.

Słaba postawa The Reds

Przez większość rywalizacji warunki w tym spotkaniu dyktował Liverpool. Real oddał inicjatywę i swoich szans szukał w kontratakach oraz w stałych fragmentach gry. The Reds postawili wszystko na jedną kartę. Z każdą kolejną minutą nabierali większej pewności pod polem karnym przeciwnika, próbując jak najszybciej wbić futbolówkę do siatki. Jednak czas mijał, a wynik nie ulegał zmianie. Gorąco zrobiło się po godzinie, kiedy Vinicius Junior wyszedł sam na sam z Alissonem. Golkiper gospodarzy zatrzymał swojego rodaka efektowną paradą.

To była jedyna klarowna sytuacja Królewskich po przerwie. Z kolei Liverpool nie był w stanie przedrzeć się przez defensywę z Madrytu. The Reds mają czego żałować. Jedynie przez gorszą dyspozycję w ataku, zaprzepaścili szansę na awans do półfinału. W konsekwencji goście dopełnili formalności i zagrają w półfinale z Chelsea.