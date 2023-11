IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Ivan Provedel

Złe wiadomości docierają z obozu Lazio

Ivan Provedel dostał wysokiej gorączki przed meczem z Celticiem

Występ Włocha jest zagrożony

Ivan Provedel ominie mecz z Celticiem Glasgow?

Jak wynika z informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio, Lazio może mieć ogromny problem we wtorkowym meczu z Celticiem Glasgow. Ivan Provedel, podstawowy golkiper włoskiego zespołu, dostał wysokiej gorączki i jego występ jest mocno zagrożony.

To ogromny cios dla Maurizio Sarriego i całego zespołu. 29-latek odgrywa kluczową rolę w Lazio i to od niego rozpoczyna dobór składu szkoleniowiec. Jeśli Włoch nie będzie w stanie zagrać we wtorkowym meczu, między słupkami “Biancocelestich” stanie wówczas Luigi Sepe. Zmiennik Provedela ostatni raz pojawił się na boisku pod koniec lutego tego roku.

Wychowanek Udinese Calcio w ubiegłym sezonie zapisał się na kartach historii Serie A. Włoch nie tylko został wybrany najlepszym golkiperem rozgrywek, ale również wyrównał rekord Gianluigiego Buffona. Udało mu się bowiem zachować aż 21 czystych kont.

