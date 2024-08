Imaz ocenił szanse Jagiellonii w pojedynku z Bodo/Glimt

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia walczy o awans do Ligi Mistrzów

Jagiellonia Białystok w II rundzie eliminacji bez żadnych problemów ograła litewski FK Poniewież. Teraz staje jednak przed znacznie trudniejszym zadaniem, ponieważ norweski Bodo/Glimt to rywal dużo mocniejszy, a Mistrz Polski nie będzie już faworytem dwumeczu. Mimo to w obozie białostocczan panuje duży optymizm. Głos przed środowym pojedynkiem zabrał Jesus Imaz.

– Szanse oceniam 50 na 50. Norwegowie wygrali wysoko z poprzednim rywalem, podobnie jak my. Teraz jednak zagramy z nimi u siebie, więc damy z siebie wszystko dla fanów, którzy licznie zjawią się na stadionie – przyznał gwiazdor Jagiellonii cytowany przez oficjalny serwis klubu. – To są różne kluby, inne historie, na różnych etapach. My pierwszy raz gramy w eliminacjach do Ligi Mistrzów. To są nasze marzenia i o nie zagramy – dodał napastnik, który w tym sezonie ma już na swoim koncie cztery gole i dwie asysty w pięciu meczach.

Bardzo odważnie przed środowym pojedynkiem wypowiedział się również Adrian Siemieniec. Szkoleniowiec zapowiedział, że jego zespół nie zmieni stylu i będzie chciał pokazać swoją tożsamość w nadchodzącym pojedynku. Pierwszy mecz Jagiellonia Białystok rozegra przed własną publicznością w środę, 7 sierpnia, o godzinie 20:45. Rewanż odbędzie się we wtorek, 13 sierpnia, o godzinie 19:00.

