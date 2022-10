PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

W mediach spekulowano, że Erling Haaland może dostać wolne we wtorkowym meczu Manchesteru City z FC Kopenhagą. Tak się jednak nie stanie, a Norweg jest spodziewany w wyjściowym składzie Obywateli.

Haaland wystąpi w meczu z FC Kopenhagą

Media spekulowały, że Norweg może odpocząć we wtorkowym meczu

Początek spotkania 11 października o godzinie 18:45

Jasne stanowisko Guardioli ws. Haalanda

Manchester City po trzech kolejkach Ligi Mistrzów z kompletem punktów przewodzi w tabeli grupy G. Obywatele ponadto mogą pochwalić się znakomitym bilansem bramkowym 11:1, a przed tygodniem pewnie ograli zespół z Kopenhagi 5:0. Właściwie podopieczni Pepa Guardioli już mogą być pewni awansu do kolejnej rundy, choć z matematycznego punktu widzenia potrzebują do tego zwycięstwa we wtorek.

Dlatego spekulowano, że Erling Haaland może dostać wolne w starciu z dużo słabszym rywalem. Dziennikarze sugerowali, że Norweg będzie mógł odpocząć i zregenerować siły przed kolejnymi ważnymi spotkaniami. Jednak, jak przyznał Pep Guardiola superstrzelec Manchesteru City nie będzie miał taryfy ulgowej.

– To prawda, że istnieje ryzyko zmęczenia, ale to dotyczy wszystkich zawodników – przyznał menedżer Obywateli sugerując ponadto, że we wtorek jego zespół zagra w takim samym zestawieniu, jak przed tygodniem.

– Przed nami ważne spotkanie, a zwycięstwo zamknie sprawę awansu. Zawodnicy o tym pamiętają. Z pewnością nie zlekceważymy rywala. Mają w składzie jakościowych zawodników, a na własnym obiekcie będą niesieni dopingiem swoich kibiców. Z pewnością nie możemy dopisać sobie trzech punktów przed meczem. W ostatnich tygodniach gramy dobrą piłkę i wierzę, że tak samo zagramy tym razem. Jak dotąd jestem zadowolony z naszych wyników – dodał Guardiola.

Zobacz również: Silva chce mieć pewność, co do przyszłości w Chelsea