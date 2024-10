PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jhon Duran

Haaland i Lewandowski? Lepszy jest Duran

Bayern Monachium w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów rozbił Dinamo Zagreb i wygrał aż 9:2. W następnej serii zmagań Bawarczyków czekał wyjazd do Birmingham. Aston Villa stawiła zdecydowanie większy opór niż Chorwaci i sięgnęła po trzy punkty. Jedyną i decydującą bramkę zdobył Jhon Duran, który w 79. minucie skorzystał z podania Pau Torresa.

Kolumbijczyk nie jest pierwszym wyborem Unaia Emery’ego, ale w tym sezonie ma już na koncie sześć goli. Do tej pory 20-latek zanotował zaledwie 298 minut i tylko w jednym spotkaniu pojawił się w wyjściowej jedenastce. W pozostałych meczach były zawodnik Chicago Fire meldował się na murawie już po upływie 60. minuty gry.

Połączenie stosunkowo krótkich występów i znakomitej dyspozycji strzeleckiej sprawia, że Duran może pochwalić się lepszymi wynikami niż Erling Haaland (11 goli) i Robert Lewandowski (9 goli). Norweg zdobywa bramkę co 71 minut, Polak robi to co 89 minut, natomiast reprezentant Kolumbii trafia do siatki co 48 minut. Lewonożny snajper bezbłędnie wykorzystuje otrzymany czas. W Premier League ma już cztery gole, z kolei w EFL Cup i Lidze Mistrzów po jednym.