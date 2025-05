Finalista Ligi Mistrzów zaskoczył. Zazdrości koszykarzom

Alessandro Bastoni pojawił się w podcaście The BSMT by Gianluca Gazzoli. Obrońca Interu, finalisty Ligi Mistrzów, opowiedział o presji związanej z porażkami w futbolu.

Źródło: The BSMT by Gianluca Gazzoli

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Liga Mistrzów: Bastoni zazdrości włoskim koszykarzom

W czwartkowym odcinku podcastu The BSMT by Gianluca Gazzoli pojawili się dwaj włoscy sportowcy – Alesssandro Bastoni, piłkarz, i Amedeo Della Valle, koszykarz. Zawodnik Interu był gościem Gazzolego zaledwie dwa dni po wielkim sukcesie – Nerazzurri po emocjonującym dwumeczu pokonali Barcelonę i awansowali do finału Ligi Mistrzów.

Reprezentant Italii wypowiedział się między innymi na temat presji związanej z wykonywanym przez siebie zawodem:

– Jeśli my, piłkarze, popełnimy błąd w meczu, otrzymujemy setki negatywnych komentarzy. Jeśli przegrasz, nie możesz iść na spacer do centrum miasta. Zazdroszczę koszykarzom, że mogą żyć normalnie, z mniejszą presją – stwierdził Bastoni.

Della Valle występujący w Pallacanestro Brescia, a więc w Lega Basket Serie A oczywiście mierzy się z wyraźnie mniejszą popularnością niż Bastoni – futbol we Włoszech to sport numer jeden, natomiast koszykówka zajmuje zdecydowanie niższe miejsce w rankingu. Na szczęście dla obrońcy Interu, jego drużyna w tym sezonie nie notuje aż tak wielu porażek i ciągle ma szansę na dwa trofea. Ekipa z Mediolanu nadal walczy o zwycięstwo w lidze włoskiej i Lidze Mistrzów.