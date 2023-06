Erling Haaland błyskawicznie zaaklimatyzował się w Manchesterze City, a już w sobotę stanie przed szansą wygrania Ligi Mistrzów z tą ekipą. Tymczasem Norweg ostatnio wyjaśnił, po co został ściągnięty na Etihad Stadium.

fot. Imago / Nick Potts Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City w sobotę zmierzy się w finale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan

Erling Haaland przed wyjątkowym starciem podzielił się ciekawą wypowiedzią

Norweg wprost powiedział, że trafił do klubu, aby wygrać Ligę Mistrzów

“Chcę być częścią nowej historii”

Erling Haaland jest w Manchesterze City maszynką do zdobywania bramek. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie ekipę Josepa Guardiola bez norweskiego zawodnika. Sam zainteresowany przekonywał natomiast w rozmowie z Mail Sport, że angielski klub pozyskał go po to, aby wygrać Ligę Mistrzów.

– Chciałbym oczywiście wygrać w finale dla fanów. Jak powiedziałem, jesteśmy o jedną grę od tworzenia historii, więc chciałbym być jej częścią – powiedział Erling Haaland.

– Wszyscy wiedzą, że beze mnie Manchester City zdobył wszystkie trofea poza Ligą Mistrzów. Zatem to jeden z powodów, dla których przyjechałem – trafiłem do klubu.

W sezonie 2022/2023 norweski napastnik rozegrał dla Manchesteru City łącznie 52 spotkania, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 52 bramki i zaliczył dziewięć asyst.

Tymczasem w finale Ligi Mistrzów zagrają Manchester City i Inter Mediolan. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 10 czerwca. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

