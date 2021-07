Legia Warszawa rozegra dzisiaj o 18:00 rewanżowy meczu z Florą Tallinn w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Przedstawiamy przewidywane składy obu ekip na to starcie.

Legia Warszawa jest blisko awansu do kolejnej fazy rozgrywek

Mistrzowie Polski tydzień temu pokonali Estończyków 2:1

Stołeczna drużyna rozegra dzisiaj szóste spotkanie w sezonie 2021/2022

Legia Warszawa blisko raju

Legia Warszawa stoi przed dużą szansą wywalczenia awansu do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W pierwszym starciu z Florą podopieczni Czesława Michniewicza wygrali 2:1. Jeśli dzisiaj nie przegrają, to będą pewni tego, że jesienią zagrają przynajmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

Wojskowi do potyczki z ekipą z Estonii przystąpią na pewno bez Bartosza Kapustki, który doznał kontuzji w pierwszym meczu między oboma zespołami. Do dyspozycji trenera będą jednak tacy piłkarze jak: Luqhuinas, Mahir Emreli, czy Tomas Pekhart.

Między słupkami bramki Wojskowych stanie prawdopodobnie Artur Boruc a defensywą rządzić będzie Artur Jędrzejczyk. Jak na razie w trzech meczach w europejskich pucharach w tej kampanii legioniści za każdym razem wygrywali. Jak będzie dzisiaj? Przekonamy się wkrótce.

Flora Tallinn – Legia Warszawa, przewidywane składy

Legia Warszawa: Boruc – Hołownia, Wieteska, Jędrzejczyk, Andre Martins, Slisz, Mladenović, Luquinas, Juranović, Emtreli, Pekhart

Flora Tallinn: Igonen – Lukka, Purg, Kuusk, Lilander, Wasiljew, Soomets, Ojamaa, Zenjov, Miller, Sappinen.

