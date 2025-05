Dwóch Polaków zagra w finale Ligi Mistrzów. Mogą dołączyć do nich kolejni

SOPA Images Limited / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński i Nicola Zalewski

Kiwior może dołączyć do reprezentantów Polski

Piotr Zieliński oraz Nicola Zalewski zagrają w finale Ligi Mistrzów. Inter Mediolan pokonał w dwumeczu Barcelonę 7:6, choć w rewanżowym spotkaniu potrzebna była dogrywka.

Już przed tym półfinałem wiadome było, że zobaczymy przynajmniej dwóch Polaków w finale. W katalońskim zespole występują Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski. Z kolei we włoskiej ekipie grają wspomniani już Zieliński oraz Zalewski.

W środę odbędzie się drugi półfinał pomiędzy Paris Saint-Germain a Arsenalem. W barwach Kanonierów występuje Jakub Kiwior, a także Michał Rosiak. 19-latek znalazł się na ławce rezerwowych podczas pierwszego ćwierćfinałowego starcia przeciwko Realowi Madryt.

Ekipa Mikela Artety przed rewanżem na Parc des Princes jest jednak w niełatwej sytuacji. Pierwsze spotkanie podopieczni hiszpańskiego szkoleniowca przegrali 0:1.

Jeżeli jednak Arsenal awansuje do finału, będzie to świetna wiadomość dla polskich kibiców. Będzie to oznaczało, że przynajmniej jeden reprezentant Polski sięgnie po puchar Ligi Mistrzów. W innym przypadku będzie trzeba liczyć na zwycięstwo Nerazzurri.

Finał tych europejskich rozgrywek odbędzie się 31 maja w Monachium.

