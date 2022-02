fot. PressFocus Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Paris Saint-Germain zmierzy się we wtorkowy wieczór w hicie Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Ekipa ze stolicy Francji podejdzie do tego starcia, chcąc wykorzystać atut własnego boiska. Wciąż natomiast nie wiadomo do końca, kto stanie między słupkami bramki francuskiej drużyny.

Arcyciekawie zapowiada się wtorkowa batalia PSG – Real Madryt

Wciąż niejasne jest, kto będzie strzegł bramki przedstawiciela Ligue 1

Ujawnić tej informacji nie chciał wprost opiekun Paris Saint-Germain

Donnarumma i Navasa z równymi szansami na grę

Paris Saint-Germain może pochwalić się tym, że ma dwóch klasowych bramkarz w tej kampanii. Następstwem tego jest, że raz gra Gianluigi Donnarumma, a innym razem Keylor Navas. Opiekun paryżan na konferencji prasowej został zapytany wprost, kto zagra. Mauricio Pochettino udzielił jednak wymijającej odpowiedzi.

Włoski golkiper trafił do PSG latem minionego roku z Milanu na zasadzie wolnego transferu. Donnarumma zaliczył w tym sezonie 10 spotkań w Ligue 1, czyli o cztery mniej od Navasa. Tymczasem w Lidze Mistrzów obaj zawodnicy zaliczyli po trzy spotkania.

Analizując występy Donnarummy i Navasa, to każdy z bramkarzy ma podobne szanse na występ przeciwko Los Blancos. Jednocześnie obaj zawodnicy w przypadku przegrania rywalizacji o wyjściowy skład, mogą być niezadowoleni.

Donnarumma i Navas mają statystykę obronionych strzałów na poziomie blisko 79 procent. Donnarumma lepiej jednak spisuje się w sytuacjach klarownych dla rywali, co może przemawiać, że ostatecznie to mistrz Europy będzie miał stanąć na drodze piłkarzy Los Blancos do zdobywania bramek.

Czytaj więcej: Pochettino o presji w PSG: jesteśmy pępkiem świata

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin