Mauricio Pochettino udzielił wywiadu, w którym opowiedział o towarzyszącej mu presji, której doświadcza trenując Paris Saint-Germain.

Na Paris Saint-Germain ciąży duża presja przed meczem 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt

O tym, jak wymagające jest trenowanie tak dużego klubu, opowiedział Maurico Pochettino

Argentyńczyk zabrał także głos na temat ogromnego wysiłku, z którym muszą zmierzyć się jego podopieczni

Trener PSG opowiedział o życiu pod presją

Trenowanie Paris Saint-Germain to ogromny zaszczyt, ale równie duża odpowiedzialność. W Paryżu celem jest bowiem wygranie każdych rozgrywek, w którym uczestniczy ten zespół. Każde niepowodzenie jest zaś mocno piętnowane. Doskonale wie o tym, Mauricio Pochettino, który według francuskich mediów, może stracić posadę w razie odpadnięcia z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

– Okoliczności, z jakimi mierzymy się w tym projekcie, wymagają więcej czasu, ale rozumiemy, że w PSG nie daje się go nikomu. Tu czas nie istnieje. Jest go bardzo mało i jest ograniczony, przez co dużo trudniej osiągnąć ten poziom. My podchodzimy do tego z naturalnością i odpowiedzialnością, bo jesteśmy pępkiem świata z powodu nazwisk, jakie są tu zebrane – powiedział argentyński szkoleniowiec.

– Tutaj wszystko pięknie błyszczy, a wyzwaniem jest, by wszystko razem działało jak najlepiej. Zobaczymy. Przychodzi decydujący okres w sezonie, mamy wielkie talenty, mamy piłkarzy rosnących przy tego typu wyzwaniach. To ich bardzo motywuje. Z takim talentem na pewno będziemy zdolni do zrobienia wielkich rzeczy – rzekł opiekun paryskiego klubu. Wypowiedział się on również na temat napiętego terminarza i braku odpoczynku dla zawodników.

– Lekceważy się wysiłki zawodników, bo stwierdza się, że oni mają ze wszystkim bardzo łatwo. Ci gracze nigdy z niczego nie rezygnują, a wymagania fizyczne i mentalne, jakimi są poddawani, są ogromne. Bardzo trudno jest o to, by w każdym spotkaniu oferowali poziom, jakiego wszyscy oczekujemy – stwierdził Mauricio Pochettino.

