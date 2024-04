fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Barcelona w przyszłą środę zagra z PSG w Lidze Mistrzów

Xavi Hernandez będzie miał do dyspozycji graczy, którzy do tej pory byli kontuzjowani

Do zdrowia wracają bowiem Frenkie de Jong i Pedri

Barcelona wzmacnia się przed walką w Lidze Mistrzów

Barcelona przygotowuje się do hitowego meczu z Paris Saint-Germain. Mając na uwadze, że jej szanse na mistrzostwo kraju są znikome, w pełni skupia się na osiągnięciu dobrego wyniku w Lidze Mistrzów. Być może zadecyduje on także o przyszłości Xaviego Hernandeza. Choć sam szkoleniowiec utrzymuje, że odejdzie wraz z końcem sezonu, władze klubu próbują przekonać go do pozostania.

Na kilka dni przed meczem w Paryżu, hiszpańskie media przekazały optymistyczne wieści. Do zdrowia wracają gwiazdy, na czele z Pedrim oraz Frenkiem de Jongiem. Obaj będą trenować z pozostałymi piłkarzami, a o ich występie zadecyduje forma fizyczna. Praktycznie cała drużyna będzie do dyspozycji Xaviego na starcie z PSG. Zabraknie jedynie Alejandro Balde i Gaviego, którzy na powrót do gry muszą poczekać nieco dłużej.

W ostatnich miesiącach Barcelona zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Zmusiły one Xaviego do odważniejszego postawienia na młodzież, co okazało się świetne w skutkach. Od jakiegoś czasu w środku pola występuje ponadto Andreas Christensen, czyli nominalny obrońca.

