FC Barcelona podczas dzisiejszego losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów trafiła na mistrza Włoch. “Duma Katalonii” w walce o awans do ćwierćfinału zmierzy się z Napoli. Po oficjalnej ceremonii był czas na rozmowy z dziennikarzami. Podczas jednej z nich Deco ocenił najbliższego przeciwnika, z którym przyjdzie się zmierzyć Barcelonie już za dwa miesiące.

– Dawno mnie tu nie było. Ostatni raz byłem tutaj jako zawodnik i jest to inne doświadczenie. Takie było losowanie, musimy zagrać. Zostało jeszcze dużo czasu. Napoli jest mistrzem ligi, tak samo jak i my, dlatego uważam, że będzie to trudny mecz – zaczął dyrektor sportowy “Blaugrany”.

– Nie ma czegoś takiego jak szczęście, to jest Liga Mistrzów. Mówimy o mistrzu Włoch, który ma zawodników na najwyższym poziomie. Mówienie o szczęściu to trochę nonsens – podkreślał.

Pierwszy mecz zostanie rozegrany na stadionie w Neapolu, a rewanż odbędzie się w Hiszpanii. W obu drużynach występują reprezentanci Polski. Robert Lewandowski w FC Barcelonie, a Piotr Zieliński w Napoli.

