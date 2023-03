PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte po odpadnięciu z Ligi Mistrzów tłumaczył się z występu swojej drużyny

Włoch wskazał, że oba zespoły są w innym momencie projektu

Szkoleniowiec nie chciał rozmawiać na temat swojej przyszłości

Tottenham rozczarował w dwumeczu z Milanem

– Jeśli chodzi o historię, te dwa kluby są na zupełnie różnych poziomach. Milan zdobył w zeszłym sezonie tytuł Serie A, podczas gdy my cudem przeszliśmy z dziewiątego miejsca na czwarte. Musisz przejść przez ten proces, nie możesz iść na skróty – tłumaczył się Conte.

– Jeśli ludzie myślą, że 13-14 miesięcy wystarczy, aby stać się konkurencyjnymi, to całkowicie się mylą. Dzisiaj zawodnicy ciężko pracowali, ale powinni być bardziej zdecydowani w ataku. Nie zagraliśmy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Mieliśmy mnóstwo problemów – dodał menedżer Tottenhamu.

Conte nie był w lepszym nastroju, gdy zapytano go, czy pozostanie w Tottenham Hotspur, biorąc pod uwagę, że jego obecny kontrakt wygasa 30 czerwca.

– Cóż za podłe pytanie tego wieczoru. Jestem zmęczony po operacji, a mimo to kontynuuję pracę i szanuję kontrakt. Pod koniec sezonu usiądziemy do wspólnych rozmów i ocenimy. Na pewno będę miał coś do powiedzenia. Nigdy nie wiadomo. Być może to klub zdecyduje się zrezygnować ze mnie znacznie wcześniej? Być może mieli większe oczekiwania, a teraz są rozczarowani – odparł.

