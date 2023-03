PressFocus Na zdjęciu: Stefano Pioli

Milan po raz pierwszy od 2012 roku zagra w 1/4 Ligi Mistrzów

Pioli uważa, że rossoneri zasłużyli na awans

Milan pokonał w dwumeczu Tottenham

Milan znów zagra w najlepszej ósemce Ligi Mistrzów

AC Milan w środowy wieczór pojechał do Londynu bronić jednobramkowej zaliczki z pierwszego spotkania. Tottenham jednak praktycznie nie potrafił zagrozić bramce rossonerich i ostatecznie mecz rewanżowy zakończył się bezbramkowym remisem dającym włoskiej drużynie awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów.

– Zagraliśmy dobry mecz i pokazaliśmy charakter. W pierwszej połowie powinniśmy więcej utrzymywać się przy piłce. Nie odpuszczaliśmy nawet na moment. To w pełni zasłużone zwycięstwo i awans biorąc pod uwagę to, jak zaprezentowaliśmy się w dwumeczu – stwierdził Pioli.

To pierwszy raz, kiedy Milan dotarł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów od 2012 roku. Media zastanawiają się, jak daleko są w stanie dotrzeć rossoneri w tym sezonie. – Musimy robić to krok po kroku. Ważne było przede wszystkim wyjście poza fazę grupową i poprawa w stosunku do poprzedniego sezonu. Teraz czekamy na losowanie i zobaczymy – odparł szkoleniowiec Milanu.

– Trafimy na mocnego rywala, ale przecież Tottenham to też duża marka. W sporcie wszystko jest możliwe. Dobrze jest marzyć. Teraz musimy skupić się na Serie A, bo w lidze mamy coś do nadrobienia – dodał.

