PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Chelsea otrzyma 15 milionów funtów od Realu Madryt. Ma to związek z klauzulą w kontrakcie Edena Hazarda. Choć Belg rozegrał w całych rozgrywkach zaledwie 83 minuty, The Blues otrzymają spory zastrzyk gotówki za sam fakt, iż Belg należał do zwycięskiej drużyny.

Fani Chelsea wciąż mają prawo, by dobrze wspominać Edena Hazarda. Choć kariera Belga znajduje się obecnie na zakręcie, po sobocie może dopisać do swojego piłkarskiego CV triumf w Lidze Mistrzów. Z takiego rozstrzygnięcia finału cieszą się też The Blues. Gdy londyńczycy sprzedawali skrzydłowego przed trzema laty Realowi Madryt, zapewnili sobie szereg bonusów – pomijając samą kwotę odstępnego w wysokości 115 milionów euro. Jeden z nich obejmował ewentualny triumf Królewskich w Lidze Mistrzów. Jako, że do tego doszło, Chelsea otrzyma 15 milionów funtów, czyli niespełna 18 milionów euro.

Jest to o tyle interesujące, że wkład Hazarda w triumf swojej drużyny był marginalny. Rozegrał łącznie 83 minuty w całych rozgrywkach. Po raz ostatni w Europie zagrał w przegranym starciu z Paris Saint-Germain. Miało to miejsce w lutym, a 31-latek rozegrał zaledwie osiem minut. Wcześniej wszedł też z ławki przeciwko Interowi, a jedyny raz wystąpił w wyjściowym składzie podczas domowej porażki z Sheriffem Tyraspol.

Od momentu transferu do stolicy Hiszpanii, kariera Belga się załamała. W poprzednich sezonach często był kontuzjowany. W bieżącej kampanii nie narzekał zanadto na zdrowie, ale Carlo Ancelotti i tak z rzadka korzystał z jego usług. Łącznie rozegrał 900 minut w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił gola w Pucharze Króla, zanotował też dwie asysty.

