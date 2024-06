“Ten zespół to rodzina”. Ancelotti po zwycięskim finale Ligi Mistrzów

Real Madryt w sobotę sięgnął po triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Po końcowym gwizdku Carlo Ancelotti nie ukrywał radości. Szkoleniowiec "Królewskich" przyznał, że jego drużyna to jedna wielka rodzina.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti: Nasze wyniki to efekt historii

Dobiegł końca klubowy sezon 2023/24 w europejskich pucharach. Po triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów sięgnął Real Madryt. „Królewscy” w finale rozgrywanym na Wembley pokonali Borussię Dortmund 2:0. Do wygranej hiszpański zespół poprowadziły trafienia Daniego Carvajala oraz Viniciusa Juniora.

Po spotkaniu Carlo Ancelotti udzielił krótkiego wywiadu. Szkoleniowiec Realu Madryt, cytowany przez serwis „meczyki.pl”, przyznał, że jego drużyna jest jedną wielką rodziną. Włoch wskazał również na czynniki, które zadecydowały o triumfie w sobotni wieczór na Wembley.

– Chciałbym podziękować moim piłkarzom. Atmosfera, zrozumienie są świetnie. Ego w ogóle nie istnieje. Trenowanie ich w tym sezonie było naprawdę łatwe. To naprawdę skromni zawodnicy. Nasze wyniki to efekt historii i tradycji klubu, ale także jakości piłkarzy. Ten zespół to rodzina – powiedział Carlo Ancelotti.

Włoski trener jest absolutnym rekordzistą pod względem triumfów w Lidze Mistrzów. Carlo Ancelotti zdobył swój piąty puchar w karierze. Szkoleniowiec Realu Madryt dokonywał tego z dwoma klubami – właśnie jako szkoleniowiec „Królewskich”, a także w przeszłości jako opiekun Milanu. Drugie miejsce pod tym względem ma trzech trenerów. Pep Guardiola, Zinedine Zidane oraz Bob Paisley trzykrotnie wygrywali Ligę Mistrzów.

