Donato Di Campli, były agent Marco Verrattiego przyznał, że Włoch chciał w 2017 roku odejść do Barcelony, ale postanowił nie iść na wojnę z Paris-Saint Germain.

Pisaliśmy dziś o genezie konfliktu pomiędzy Barceloną a Paris-Saint Germain. Jednym z powodów, przez które oba kluby mają chłodne relacje, były próby sprowadzenia przez Katalończyków Marco Verrattiego w 2017 roku.

– Gdy Barcelona się ze mną skontaktowała, zapytałem Marco, co powinienem zrobić. Odpowiedział, bym rozpoczął rozmowy – powiedział Donato Di Campli w rozmowie z L’Equipe. – PSG nie było wówczas zbyt mocne, więc zapytałem go, czy chce odejść. On odpowiedział, że to czas, by spróbować czegoś innego – dodał.

Negocjacje nie były jednak wcale proste, bo paryżanie nie zamierzali sprzedawać jednego ze swoich najlepszych zawodników. Mało tego, klub prosił, by Verratti wystąpił w wideo, w którym zadeklaruje chęć pozostania.

– PSG go o to poprosiło. Marco chciał iść do Barcelony i grać z Leo Messim i zostać mistrzem. To coś innego niż bycie świetnym graczem. Grał w wielkim klubie, ale w słabej lidze. Powiedziałem Marco, że jeżeli chce zostać mistrzem, łatwiej będzie mu to osiągnąć w Bayernie Monachium, Barcelonie czy Realu Madryt – powiedział były agent włoskiego pomocnika.

Gdy do Verrattiego dotarło, że Paris-Saint Germain nie zamierza go puścić, przeraził się i postanowił odpuścić.

– Kiedy zrozumiał, że transfer jest niemożliwy, przestraszył się, nie chciał zostać poddany ostracyzmowi w Paryżu. Wrócił do miasta, a klub powiedział mu, że sprowadzą Neymara i przedłużą mu kontrakt, ale musi zmienić agenta. Marco naciskał, bym walczył o jego transfer do Barcelony, ale ostatecznie dostał pietra. Wyszedłem z kałasznikowem, a skończyłem z pistoletem na wodę – gorzko zakończył Donato Di Campli.

Według ostatnich doniesień, Verratti wrócił już do zdrowia i wystąpi w dzisiejszym spotkaniu paryżan z Barceloną.