Real Madryt w trakcie ostatniego weekendu wygrał po raz 14. w historii Puchar Europy. Podopieczni Carlo Ancelottiego pozostawili w pokonanym polu Liverpool. Sukces mistrza La Liga skomentował Sergio Busquets.

Real Madryt zostawił FC Barcelonę w ostatnim sezonie ligi hiszpańskiej za swoimi plecami

Katalończycy są w niewdzięcznej roli, musząc uznać wyższość Królewskich

Na temat ostatniego sukcesu Realu w Lidze Mistrzów wypowiedział się Sergio Busquets

“Real zasłużył na swój sukces”

Real Madryt ma za sobą niezwykły sezon. Nie tylko wygrał mistrzostwo Hiszpanii, ale zaliczył też sukces w Lidze Mistrzów. Na temat osiągnięcia Los Blancos kilka słów wyraził ostatnio pomocnik FC Barcelony.

– Jeśli Real wygrał, to na to zasłużył. Niezależnie od tego, jak potoczyły się play-offy. Mogli mieć szczęście, ale jeśli wygrali, to na to zasłużyli – mówił Sergio Busquets w rozmowie ElEspanol.com.

– Czuję zdrową zazdrość wszystkich klubów, które rywalizują we wszystkich rozgrywkach, czy to w Madrycie, czy nie. Musimy im pogratulować. Koncentruję się na swoim zespole i reprezentacji. Mam nadzieję, że my też przeżyjemy coś takiego – dodał 33-latek.

Los Blancos w ostatnim czasie czarowali niezwykle. Aż ośmiu zawodników Realu wygrało pięć razy Ligę Mistrzów, biorąc pod uwagę ostatnie osiem lat. W gronie tym są: Karim Benzema, Marcelo, Daniel Carvajal, Luka Modric, Casemiro, Isco, Nacho i Gareth Bale.

Nowy sezon w Lidze Mistrzów wystartuje z kolei 6-7 września 2022 roku. Faza grupowa elitarnych rozgrywek ma potrwać do 1-2 listopada. Tymczasem pierwsze spotkania fazy pucharowej mają odbyć się już w lutym 2023 roku.

Najbliższa edycja będzie 68. w historii. Finał Ligi Mistrzów odbędzie się natomiast w Stambule na Ataturk Olimpiyat Stadyumu.

