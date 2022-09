fot. PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Sytuacja Edena Hazarda jest w ostatnich tygodniach szczegółowo analizowana w hiszpańskich mediach. We wtorek Belg zaliczył świetne spotkanie z Celtikiem, a po meczu w samych superlatywach wypowiadał się o nim Thibaut Courtois.

Eden Hazard nie dostawał w tym sezonie wielu szans od Carlo Ancelottiego

Belg zaliczył we wtorek świetny występ z Celtikiem, okraszony bramką oraz asystą

Pod wrażeniem umiejętności swojego klubowego kolegi jest Thibaut Courtois

Hazard wraca do formy?

Eden Hazard to jeden z największych wyrzutów transferowych Realu Madryt w ostatnich latach. Po absolutnej gwieździe Premier League spodziewano się wiele, natomiast ten po przenosinach do Hiszpanii mierzy się z samymi problemami. Przez długi czas walczył ze swoim zdrowiem, a zawodziła również motywacja, bowiem Belgowi niekoniecznie zależało na jak najlepszym przygotowaniu do gry.

W poprzednich miesiącach mówiło się na temat ewentualnej zmiany otoczenia. Finalnie Hazard pozostał w Madrycie i miał nadzieję, że tym razem uda mu się udowodnić swoją przydatność zespołowi. Trener Carlo Ancelotti niekoniecznie chciał natomiast z niego korzystać, sadzając go na ławce w każdym meczu obecnego sezonu.

Poważną szansę reprezentant Belgii otrzymał we wtorek, bowiem już w 30. minucie zastąpił kontuzjowanego Karima Benzemę. Wykorzystał ją wzorowo, bowiem w starciu z Celtikiem zdobył bramkę i zaliczył asystę.

Jego zespołowy i reprezentacyjny kolega Thibaut Courtois przekonuje, że taki występ może mu tylko pomóc. Zaznacza także, że Hazard wciąż jest świetnym piłkarzem, którego stać na grę na najwyższym poziomie.

Dla niego to coś bardzo ważnego, by móc poczuć się dobrze. Oczywiście zmarnowany karny w meczu z Celtą mógł go trochę przybić, potem nie grał w dwóch ostatnich meczach, ale Eden to wielki gracz. Ma ogromną jakość, ale to normalne, że tak zaczął przy takim meczu. Pierwsze 5 minut było dla niego trudne, ale gdy przyzwyczaił się do szybkości gry, był dla nas bardzo ważny. Asysta i gol pokazują, kim są. On na pewno jest dzisiaj zadowolony i pokazał trenerowi, że może otrzymywać więcej szans – uważa bramkarz Realu Madryt.

