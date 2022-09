fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Na inaugurację fazy grupowej Ligi Mistrzów Real Madryt pokonał na wyjeździe Celtic 3-0. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie, którą Carlo Ancelotti określił mianem koncertowej. Przyznał również, że teren mistrza Szkocji jest bardzo wymagający.

Królewscy wygrali w Szkocji z Celtikiem 3-0

Bramki dla mistrza Hiszpanii strzelali Vinicius Junior, Luka Modrić oraz Eden Hazard

Carlo Ancelotti docenił występ swoich podopiecznych

Real wywozi punkty z trudnego terytorium

Piłkarze Realu Madryt notują wymarzony start sezonu. Wygrali oni wszystkie dotychczasowe cztery mecze w rozgrywkach ligowych, zdobyli Superpuchar Europy po pokonaniu Eintrachtu Frankfurt, a ponadto zanotowali pewne zwycięstwo na inaugurację fazy grupowej Ligi Mistrzów.

We wtorek Królewscy mierzyli się na wyjeździe z Celtikiem, który uchodził za “czarnego konia” grupy F. Po mizernej pierwszej połowie nastąpiło przełamanie, bowiem w drugiej odsłonie Real zdobył trzy bramki i w pełni zdominował przeciwnika. Carlo Ancelotti stwierdził, że druga połowa w wykonaniu jego zespołu była koncertowa.

Nie mogę być zły na tę drużynę, nie mogę. Cierpieliśmy, jak się tego spodziewaliśmy, bo tutaj się cierpi. Przeciwko tej ekipie, szczególnie w pierwszej połowie, się cierpi. Potem w drugiej połowie drużyna grała bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony, ale także z tej pierwszej połowy, bo kiedy w meczu nie wszystko ci wychodzi, musisz czasami też cierpieć. Ten zespół jest zdolny do cierpienia bez utraty głowy. Druga połowa była koncertowa, szczerze.

Celtic to dobra drużyna. Martwiliśmy się tym meczem, bo wiedzieliśmy, co zrobili w meczu z Rangers. Cierpieliśmy w pierwszej połowie, ale to było całkowicie normalne, by cierpieć na tym stadionie. Atmosfera na tym stadionie jest fantastyczna. Jesteśmy szczęśliwi, że pokazaliśmy kibicom dobry futbol – przekonuje Włoch.

Pomimo pokaźnego zwycięstwa, Real nie znalazł się na szczycie tabeli. Liderem grupy F jest obecnie Szachtar Donieck, który rozgromił RB Lipsk aż 4-1.

