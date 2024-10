Leverkusen z kompletem punktów. Druga porażka Milanu

Bayer Leverkusen we wtorkowy wieczór podejmował AC Milan w Lidze Mistrzów. Rywalizacja na BayArena ostatecznie zakończyła się triumfem gospodarzy 1:0. Zwycięskiego gola strzelił Victor Boniface.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jeremie Frimpong oraz Victor Boniface

Bayer Leverkusen pokonuje AC Milan

We wtorek odbyły się pierwsze spotkania w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. W jednym z hitów dnia Bayer Leverkusen przed własną publicznością podejmował AC Milan. Mistrzowie Niemiec przystępowali do tej rywalizacji po remisie w starciu z Bayernem Monachium (1:1). Podopieczni Paulo Fonseki natomiast w swoim ostatnim meczu okazali się lepsi od Lecce (3:0).

W pierwszej odsłonie rywalizacji na BayArena obejrzeliśmy totalną dominację gospodarze. Bayer Leverkusen częściej operował z piłką przy nodze, a także oddawał zdecydowanie więcej strzałów na bramkę. Finalnie jednak kibice zgromadzeni na obiekcie oraz przed ekranami telewizorów w pierwszych 45. minutach nie obejrzeli trafień, choć w 21. minucie do siatki trafił Victor Boniface. Trafienie Nigeryjczyka jednak zostało anulowane, a drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Na początku drugiej połowy Bayer Leverkusen zdołał wreszcie wyjść na prowadzenie. Co nie udało się wcześniej, udało się teraz – Victor Boniface pokonał Mike’a Maignana w 51. minucie. “Rossoneri” ewidentnie po utracie gola ruszyli do boju. Jednak nie przyniosło to zamierzonego efektu. Rywalizacja na BayArena zakończyła się zwycięstwem gospodarzy, a bohaterem został Victor Boniface.

Bayer Leverkusen w najbliższym meczu ligowym zagra z Holstein Kiel. AC Milan natomiast zmierzy się z Fiorentiną.

Bayer Leverkusen – AC Milan 1:0

Boniface (51′)