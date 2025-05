Barcelona już to miała. Nastąpił sensacyjny zwrot akcji [WIDEO]

We wtorkowy wieczór odbyło się rewanżowe starcie Barcelony z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. To było spotkanie pełne zwrotów akcji.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram i Inigo Martinez

Nieprawdopodobne sceny na San Siro

Pierwsze spotkanie półfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Barceloną a Interem Mediolan zakończyło się wynikiem 3:3. Rewanż zapowiadał się więc bardzo emocjonująco i faktycznie taki był.

Podopieczni Hansiego Flicka przegrywali po pierwszej połowie 0:2. W drugiej połowie wydawało się, że wszystko się odwróciło. Jednak gdy Blaugrana prowadziła 3:2, w doliczonym czasie gry włoska ekipa zdołała doprowadzić do remisu.

Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła w 21. minucie. Zawodnicy Interu przejęli piłkę i szybko posłali ją do przodu. Marcus Thuram podał do Lautaro Martineza, a Argentyńczyk pozostawił bez szans Wojciecha Szczęsnego.

Pod koniec pierwszej połowy faulowany przez Pau Cubarsiego został Martinez. Po chwili Szymon Marciniak sędziujący to spotkanie został wezwany do monitora VAR i po krótkiej weryfikacji Polak podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł Hakan Calhanoglu i pewnie ją wykorzystał, podwyższając prowadzenie Nerazzurri na 2:0.

Po przerwie w 53. minucie Barcelona nawiązała kontakt z rywalem dzięki bramce Erica Garcii na 2:1.

Dokładnie 7 minut później wyrównujące trafienie zdobył Dani Olmo.

W 87. minucie bramkę strzelił Raphinha. Barcelona prowadziła 3:2.

Kiedy już wydawało się, że losy spotkania są rozstrzygnięte, wyrównującego gola w doliczonym czasie gry zdobył Francesco Acerbi. To oznaczało dogrywkę.

W 99. minucie Inter wyszedł na prowadzenie 4:3 za sprawą bramki Davide Frattesiego.

Zobacz także: Lamine Yamal szokuje. Poszło o Lewandowskiego