FC Barcelona przystąpi do meczu w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Napoli bez kontuzjowanych Joao Felixa i Ferrana Torresa. Obaj wciąż nie są gotowi do gry.

fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Joao Felix

Barcelona w przyszłym tygodniu rozpocznie zmagania o ćwierćfinał Ligi Mistrzów

W pierwszym meczu z Napoli na pewno nie wystąpią Joao Felix i Ferran Torres

Portugalczyk wróci do gry najwcześniej przed rewanżem

Barcelona osłabiona. Felix i Torres opuszczą mecz z Napoli

W przyszłą środę FC Barcelona rozegra pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów z Napoli. Gospodarzem starcia będą mistrzowie Włoch, którzy w tym sezonie mocno rozczarowują. Kibice nie są także zadowoleni z postawy Blaugrany, która ma dość znikome szanse na obronę mistrzowskiego tytułu. Oczekuje się więc od niej, że powalczy o Ligę Mistrzów, kończąc tym samym wieloletnią posuchę w tych rozgrywkach.

Do środowego meczu Barcelona przystąpi osłabiona absencjami Joao Felixa oraz Ferrana Torresa. Obaj piłkarze pauzują od pewnego czasu i nie zdążą wrócić do zdrowia na hitową rywalizację. W przypadku Portugalczyka wydawało się, że będzie gotów do gry, lecz wystąpi najwcześniej dopiero w rewanżu.

Xavi Hernandez ma twardy orzech do zgryzienia. Wydaje się, że nie zmieni taktyki z ostatnich spotkań, która zakłada występ Pedriego na skrzydle. W środku pola pod nieobecność Gaviego ustawiany jest natomiast Andreas Christensen, czyli nominalny obrońca.

