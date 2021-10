Składy na mecz Atletico – Liverpool. Podopieczni Diego Simeone zmierzą się dzisiaj wieczorem w spotkaniu trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat przewidywanych składów na starcie, które odbędzie się na Wanda Metropolitano.

Bardzo interesująco zapowiada się starcie Atletico – Liverpool

Mecz w ramach Ligi Mistrzów zacznie się o godzinie 21:00

Według ekspertów faworytem do końcowego triumfu w dzisiejszej batalii są zawodnicy The Reds

Liga Mistrzów: szlagier Atletico – Liverpool

Bardzo ciekawie zapowiada się dzisiejsze starcie Atletico Madryt – Liverpool. Wygląda na to, że Diego Simeone postawi dzisiaj na ustawienie 3-5-2. W ofensywie rządzić będą mieli Joao Felix oraz Luis Suarez. Tymczasem o dominację w środku pola walczyć będą przede wszystkim Koke z Marcosem Llorente i Rodrigo De Paulem. Za to, aby po stronie strat widniało zero, odpowiedzialny będzie natomiast Jan Oblak, który w obronie będzie mógł liczyć na Felipe, czy Gimeneza.

Zupełnie inny plan na grę ma z kolei Juergen Klopp. Liverpool zagra prawdopodobnie z klasycznym ustawienie 4-3-3. Za zdobywanie bramek odpowiedzialni mają być: Sadio Mane, Roberto Firmino oraz Momo Salah. Z kolei w rozegraniu dominować mają Jordan Henderson i Fabinho. Defensywa oparta będzie natomiast na takich piłkarzach jak Virgil Van Dijk, czy Joel Matip. Bramkarzem The Beds będzie oczywiście Alisson, który będzie już po przebyciu kwarantanny.

Liga Mistrzów, przewidywane składy na mecz Atletico – Liverpool:

Atletico (3-5-2): Oblak – Gimenez, Felipe, Hermoso, Trippier, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco, Joao Felix, Luís Suarez

Liverpool (4-3-3): Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, N. Keita, Salah, Roberto Firmino, Mane.

