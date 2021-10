Atletico – Liverpool: transmisja w TV i stream online. Jedno z najciekawiej zapowiadających się wtorkowych spotkań fazy grupowej Ligi Mistrzów rozegrane zostanie na Wanda Metropolitano. Miejscowi Los Rojiblancos podejmować będą The Reds. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie go można obejrzeć w polskiej telewizji.

Atletico – Liverpool, gdzie oglądać

Stawką wtorkowego spotkania będzie pierwsze miejsce w tabeli grupy B. Aktualnie jej liderem jest Liverpool, który po dwóch rozegranych spotkaniach ma na swoim koncie komplet sześciu punktów i jest w komfortowej sytuacji w walce o awans do fazy pucharowej. Atletico do tej pory również nie doznało porażki i z czterema punktami na koncie plasuje się na czwartej lokacie.

Obie drużyny zdają sobie sprawę, że wygrana we wtorkowym meczu bardzo mocno zbliży ich do fazy pucharowej i zrobią wszystko, aby tego dokonać. Gospodarze będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska, ale według bukmacherów faworytem do zdobycia trzech punktów jest drużyna Juergena Kloppa.

Wtorkowy mecz na Wanda Metropolitano powinno dostarczyć dużych emocji. Dowiedz się więcej – zobacz typy na mecz Atletico – Liverpool.

Atletico – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Mecz Atletico Madryt – Liverpool to zdecydowanie jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 3. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Będzie go oczywiście można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja ze spotkania będzie prowadzona na kanale Polsat Sport Premium 1. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

Atletico – Liverpool, transmisja online

Mecz będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna za pośrednictwem usługi Polsat Box Go.

Atletico – Liverpool, kursy bukmacherskie

Atletico zagra u siebie, ale to Liverpool jest zdaniem bukmacherów faworytem do zwycięstwa. Wskazują na to oferowane przez nich kursy na to spotkanie.

Atletico Madryt Liverpool FC 3.40 3.33 2.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19. października 2021 10:53 .

