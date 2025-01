Bayer Leverkusen w gazie przed meczem z Atletico Madryt. Niemcy grają o bezpośredni awans

Atletico Madryt zmierzy się na własnym boisku z Bayerem Leverkusen w 7. kolejce Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się we wtorek (21 stycznia) o godz. 21:00. Mistrzowie Niemiec chcą przypieczętować awans do 1/8 finału.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Mistrzowie Niemiec nie zwalniają tempa. Bayer Leverkusen na drodze do 1/8 finału

Bayer Leverkusen zajmuje 4. lokatę po sześciu kolejkach fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso może pochwalić się bilansem czterech zwycięstw, jednego remisu oraz zaledwie jednej porażki. Co więcej, mistrzowie Niemiec notują fenomenalną serię 11 zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. We wtorek na Metropolitano Stadium Bayer stanie naprzeciwko Atletico Madryt w ramach 7. kolejki, a celem drużyny jest bezpośredni awans do fazy pucharowej. Rojiblancos plasują się na 11. lokacie i zapewnili sobie grę w 1/16 finału, ale wciąż mają nadzieję na zakwalifikowanie się do najlepszej ósemki.

Florian Wirtz w formie przed meczem w Madrycie

Atletico Madryt w minioną sobotę sensacyjnie uległo na wyjeździe z Leganes (0:1), tym samym przerywając serię 15 kolejnych zwycięstw na wszystkich frontach. Hiszpanie wygrali cztery i przegrali dwa mecze w tegorocznych rozgrywkach Ligi Mistrzów. W tym roku zdołali pokonać Marbellę (1:0), Osasunę Pampeluna (1:0) oraz Elche CF (4:0).

Tymczasem ekipa z Leverkusen w ostatni weekend bez większych kłopotów odniosła zwycięstwo nad Borussią Monchengladbach (3:1), a dwie bramki strzelił Florian Wirtz, który spróbuje przełożyć formę na prestiżowe rozgrywki. Warto zaznaczyć, że obecny wicelider 1. Bundesligi znakomicie rozpoczął bieżący rok, wygrywając z Borussią Dortmund (3:2). Następnie zdobyli trzy punkty z FSV Mainz.

Mecze drużyny Atletico Madryt Leganes (0.47 xG) 1 Atletico Madryt (2.42 xG) 0 Elche CF 0 Atletico Madryt 4 Atletico Madryt (1.87 xG) 1 Osasuna Pampeluna (0.42 xG) 0 Marbella 0 Atletico Madryt 1 FC Barcelona (2.46 xG) 1 Atletico Madryt (0.49 xG) 2 Mecze drużyny Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen (1.99 xG) 3 Borussia M’gladbach (0.57 xG) 1 Bayer Leverkusen (1.47 xG) 1 FSV Mainz 05 (0.66 xG) 0 Borussia Dortmund (1.54 xG) 2 Bayer Leverkusen (1.85 xG) 3 Bayer Leverkusen (3 xG) 5 Freiburg (0.43 xG) 1 Augsburg (0.58 xG) 0 Bayer Leverkusen (0.82 xG) 2

Atletico bez Gimeneza, Bayer traci Terriera

Gospodarze po raz kolejny będą musieli radzić sobie bez Jose Gimeneza, którego wykluczają problemy mięśniowe. Niepewna pozostaje także dostępność Alexandra Sorlotha, choć napastnik ma szansę znaleźć się w kadrze meczowej, jeśli zdąży dojść do pełni sprawności.

W ekipie Bayeru Leverkusen lista kontuzjowanych obejmuje m.in. Martina Terriera, Jeanuela Belociana, Victora Boniface’a i Amine’a Adliego. Terrier doznał urazu już na początku sobotniego meczu. Alosno szczególnie liczy, że Wirtz pociągnie zespół do triumfu w stolicy Hiszpanii. Reprezentant Niemiec strzelił 14 goli i zanotował 9 asyst w 28 meczach.

Atletico Madryt – Bayer Leverkusen: przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone Bayer Leverkusen Xabi Alonso Atletico Madryt Diego Simeone 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi 1 Juan Musso 2 José Giménez 3 Cesar Azpilicueta 6 Koke 9 Alexander Sørloth 10 Angel Correa 11 Thomas Lemar 12 Samuel Dias Lino 14 Marcos Llorente 17 Rodrigo Riquelme 20 Axel Witsel 23 Reinildo Mandava 27 Ilias Kostis 28 Aitor Gismera 29 Javi Serrano 31 Antonio Gomis 1 Lukas Hradecky 7 Jonas Hofmann 8 Robert Andrich 13 Arthur 19 Nathan Tella 25 Exequiel Palacios 29 Artem Stepanov 36 Niklas Lomb 40 Francis Onyeka 47 Kerim Alajbegović

Atletico Madryt – Bayer Leverkusen: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Atletico Madryt Zawodnik Powrót José Giménez Uraz mięśnia Niepewny Alexander Sørloth Uraz mięśnia Niepewny Clement Lenglet Fizyczny dyskomfort Niepewny Rodrigo Riquelme Wirus Niepewny Juan Musso Fizyczny dyskomfort Niepewny Thomas Lemar Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Arthur Vermeeren Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Clement Lenglet yellow-cards Po 1 meczu Javi Galan yellow-cards Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Bayer Leverkusen Zawodnik Powrót Amine Adli Złamana noga Połowa lutego 2025 Jeanuel Belocian Uraz więzadła krzyżowego Połowa września 2025 Victor Boniface Uraz biodra Około tydzień Martin Terrier Uraz ścięgna Achillesa Do końca sezonu Jonathan Tah Przeziębienie Kilka dni

Zacięty bój w oczach bukmacherów

Bukmacherzy nie widzą wyraźnego faworyta wtorkowej rywalizacji na Metropolitano Stadium. Kurs na zwycięstwo Atletico Madryt zostało wycenione na mniej więcej 2.45. Z kolei, jeśli myślisz, że trzy punkty trafi do do Bayeru Leverkusen, to taki kursy wynosi mniej więcej 2.90. Remis w tym meczu można obstawić z kursem 3.20.

Atletico Madryt Bayer Leverkusen 2.45 3.20 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Atletico Madryt W W W W W P ? 36.1 % Remis 29.4 % Bayer Leverkusen W W W W W W ? 34.4 %

Spotkanie pomiędzy Atletico Madryt a Bayerem Leverkusen w ramach 7. kolejki Ligi Mistrzów będzie dostępne na antenie Canal+ Extra 3. Mecz będzie również dostępny zupełnie za damo na kanale Canal+ Sport na kanale YouTube Canal+ Sport. Starcie skomentują Adam Marchliński i Michał Trela. Mecz będzie również do objerzenia za pośrednictwem platformy CANAL+ online. Pakiet Super Sport obejmujący wszystkie kanały CANAL+ i gwarantujący transmisje ze wszystkich meczów Ligi Mistrzów można uzyskać teraz w cenie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

