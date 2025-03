Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Aston Villi

Z kim zagra Aston Villa w ćwierćfinale Ligi Mistrzów?

Aston Villa i Club Brugge rywalizowali ze sobą na etapie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przed rewanżem w lepszej sytuacji był angielski zespół. Podopieczni Unaia Emery’ego bowiem odnieśli zwycięstwo rezultatem 3:1. Przed tygodniem do siatki trafiali Leon Bailey, Brandon Machele, który wpakował futbolówkę do własnej bramki, a także Marco Asensio. Dla Belgów natomiast strzelił gola Maxim de Cuyper.

Rewanżowa rywalizacja fatalnie rozpoczęła się dla gości. Club Brugge od 16. minuty grało w osłabieniu po czerwone kartce Kyrianiego Sabbe. Szanse na awans Belgów były już niemalże równe zeru. Aston Villa miała świadomość kłopotów rywala i w pierwszej odsłonie nie forsowała tempa.

Aston Villa ruszyła do ataku w drugiej odsłonie. Strzelanie w 50. minucie rozpoczął Marco Asensio. Kilka minut później do siatki trafił Ian Maatsen, a później znów na listę strzelców wpisał się Marco Asensio. The Villans totalnie zdominolowali Club Brugge, ale ostatecznie nie udało im się strzelić więcej goli. W dwumeczu padł wynik 6:1 dla piłkarzy Unaia Emery’ego.

Aston Villa zna już rywala w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Podopieczni Unaia Emery’ego na etapie 1/4 finału zmierzą się z Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji dzień wcześniej pokonali Liverpool po rzutach karnych.