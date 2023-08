Arsenić podsumował występ Rakowa w meczu z Kopenhagą

PressFocus Na zdjęciu: Zoran Arsenić

Raków zremisował z Kopenhagą i odpadł z Ligi Mistrzów

Pierwsze spotkanie zakończyło się porażką Mistrzów Polski

Medaliki wystąpią w fazie grupowej Ligi Europy

Raków pożegnał się z Ligą Mistrzów

– Myślę, że zabrakło nam trochę szczęścia. Jeśli spojrzymy na obie bramki, które straciliśmy w tym dwumeczu to niestety, ale nie mieliśmy przy nich szczęścia. Z drugiej strony może powinniśmy więcej kreować w ofensywie. Mimo to i tak zdobyliśmy jedną bramkę i myślę, że mieliśmy trochę czasu, aby zdobyć kolejną. Niestety nie udało się, ale możemy być dumni, z tego, co osiągnęliśmy – mówił Arsenić przed kamerami TVP Sport.

– Nie był to dużo lepszy rywal od poprzednich przeciwników w eliminacjach, ale pod względem organizacji na pewno. Było widać, że wiedzą, co chcą grać i to realizowali na boisku. Myślę, że to bardzo dobra drużyna, ale nie było wielkiej różnicy – dodał.

Raków zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Losowanie odbędzie się w piątek o godzinie 13:00.

