FC Barcelona przystąpi do meczu rewanżowego 1/4 finału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germian bez Andreasa Christensena oraz Sergiego Roberto. Obaj zawodnicy będą zawieszeni za kartki.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Andreas Christensen

FC Barcelona pokonała w środę PSG 3:2 w pierwszym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów

W rewanżu na pewno nie wystąpią Andreas Christensen oraz Sergi Roberto

Obaj piłkarze otrzymali żółte kartki na Parc des Princes

Christensen i Roberto nie zagrają z PSG

FC Barcelona odniosła zwycięstwo w pierwszym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Duma Katalonii pokonała na wyjeździe PSG (3:2), a decydującego gola strzelił Andreas Christensen w 77. minucie. Duńczyk chwilę później obejrzał żółtą kartkę, która wyklucza z meczu rewanżowego z mistrzem Francji.

Do wtorkowego spotkania nie przystąpi Sergi Roberto, który również otrzymał trzecią żółta kartkę w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Xavi ma teraz twardy orzech do zgryzienia, by zastąpić dwóch ważnych zawodników przez zbliżającym się rewanżem.

We francuskiej ekipie żaden z zawodników nie “wykartkował się” i Luis Enrique ma większe pole manewru. Rewanż zostanie rozegrany 16 kwietnia w Barcelonie Stadionie Olimpijskim.