Real Madryt ma silną pozycję, aby awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów w tym sezonie po zwycięstwie z RB Lipsk 1:0 w pierwszym meczu 1/8 finału. Jednak dobry wynik przyćmił rozczarowujący występ Królewskich. Ancelotti pochwalił szczególnie jednego zawodnika.

IMAGO / osnapix Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real skromnie pokonał RB Lipsk

Duża w tym zasługa Łunina

Ukrainiec miał aż dziewięć udanych interwencji

Znakomity mecz Łunina w Lidze Mistrzów

RB Lipsk miał kilka świetnych okazji do zdobycia gola, ale Andrij Łunin stanął na wysokości zadania i zatrzymał wszystko, co leciało w światło bramki. Ukraiński bramkarz zaliczył dziewięć interwencji, zdobywając przy tym entuzjastyczne recenzje. To właśnie golkiper zasłużył na największe pochwały od Carlo Ancelottiego.

– To bramkarz, który nie rozegrał wielu minut, a robi postępy. Fakt, że gra, dodaje mu pewności siebie. Myślę, że to najlepszy jego występ – przyznał zdecydowanie szkoleniowiec Realu Madryt.

Łunin nie był w stanie powstrzymać jedynie Benjamina Sesko przed zdobyciem gola w początkowych minutach, ale bramka nie została uznana ze względu na spalonego, co wywołało pewne kontrowersje. – Widziałem go na spalonym. Stał za Luninem – odparł krótko Ancelotti pytaną o tą sytuację.

