Real Madryt może wykorzystać porażkę. Ancelotti przypomina derby

Real Madryt w drugim spotkaniu fazy ligowej rozgrywek Ligi Mistrzów musiał uznać wyższość Lille. Co na pomeczowej konferencji prasowej powiedział Carlo Ancelotti, szkoleniowiec Królewskich?

Źródło: Diario AS

“Real był dzisiaj gorszym zespołem”

W pierwszej serii zmagań Real Madryt pokonał VfB Stuttgart 3:1. W rywalizacji z Lille Królewscy także byli wyraźnymi faworytami. Nawet jeżeli mieli rozpocząć spotkanie bez Kyliana Mbappe. Jednak to gospodarze środowego pojedynku jeszcze przed przerwą otworzyli wynik meczu i zdołali utrzymać korzystny rezultat aż do końcowego gwizdka.

Los Blancos zaprezentowali się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Na konferencji prasowej Carlo Ancelotti przyznał, że Real był gorszym zespołem:

– Nasi rywale grali lepiej. Z trudem weszliśmy w mecz. Mieliśmy szanse tylko pod koniec i po dośrodkowaniach. Zespół nie był wystarczająco dobry. Musimy wyciągnąć wnioski z porażki i poprawić się. Czasami przegrana jest przydatna. To długi sezon… i musimy się poprawić. Wydawało się, że to robimy, ale dzisiaj trochę się cofnęliśmy. Graliśmy gorzej niż nasi przeciwnicy. Piłka nożna nie zawsze jest sprawiedliwa i czasami trzeba zdać sobie sprawę, że jeśli grają lepiej od ciebie, to nie wygrywasz.

– Dzięki ostatniej porażce w derbach zaliczyliśmy swego rodzaju pobudkę. Przegrana z Lille także może być dla nas takim bodźcem – dodał Ancelotti.