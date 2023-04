Real Madryt pewnie pokonał Chelsea 2:0 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Carlo Ancelotti na konferencji prasowej przyznał, że według niego, najlepszy na murawie tego wieczoru był Fede Valverde. Urugwajczyk wyróżniał się we wczorajszym pojedynku.

PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt rozegrał bardzo dobre zawody przeciwko Chelsea

Los Blancos wygrali 2:0 z The Blues i są blisko półfinału Ligi Mistrzów

Carlo Ancelotti stwierdził jednak, że dwumecz nie jest jeszcze rozstrzygnięty

“Musimy to powtórzyć na Stamford Bridge”

Real Madryt pokonał Chelsea 2:0 w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Królewscy zaprezentowali się dużo lepiej od The Blues w meczu rozgrywanym na Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti jest zadowolony z wyniku, lecz podkreśla, że jego drużyna będzie musiała równie dobrze zagrać w rewanżu na trudnym terenie.

– Jestem zadowolony, choć mogliśmy kilka razy lepiej zachować się w ataku. Mimo wszystko był to kompletny mecz w naszym wykonaniu. Musimy to powtórzyć na Stamford Bridge. Dzisiaj cierpieliśmy, ale zdobyliśmy dwie bramki. Wiemy, że w rewanżu także będziemy cierpieć. Chelsea to dobry zespół – powiedział Carlo Ancelotti.

– Eder Militao i David Alaba zaprezentowali się świetnie. Musieli zatrzymać Raheema Sterlinga oraz Joao Felixa i zagrali spotkanie na najwyższym poziomie. Fede Valverde był moim zdaniem najlepszym zawodnikiem na boisku. Dani Carvajal? Trzeba przyznać, że on nigdy nie zawodzi w wielkich meczach – dodał włoski szkoleniowiec.