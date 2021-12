Pressfocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

We wtorkowy wieczór Real Madryt podejmie u siebie Inter Mediolan. Głos na temat włoskiego zabrał Carlo Ancelotti, który chwalił przedstawiciela Serie A.

Przed drużyną Carlo Ancelottiego kolejny trudny sprawdzian

Real Madryt zmierzy się z Interem Mediolan

Włoski trener podkreślił swoje duże ambicje związane z Ligą Mistrzów

Ancelotti ma duże ambicje

Osiem zwycięstw z rzędu to passa, którą może pochwalić się Real Madryt. Królewscy umiejętnie łączą grę na dwóch frontach. Są bowiem liderem La Ligi. Z kolei w Lidze Mistrzów hiszpański zespół jest na pierwszym miejscu. Niektórzy twierdzą, że drużyna Carlo Ancelottiego może nawet wygrać te rozgrywki. Co na to włoski trener?

– Bardzo chcemy wygrać jutrzejszy mecz, bo gramy u siebie, bo gramy z silnym rywalem, bo to mecz Ligi Mistrzów. Chcemy wygrać z tych powodów. A dojście do finału tych rozgrywek to coś trudnego, ale taki jest cel. Dojść do samego końca, nie tylko do finału – zaznaczył Carlo Ancelotti.

– Osobiście nie muszę nic nikomu udowadniać. Myślę, że mam bardzo młody sztab, a młodzi generują dużo entuzjazmu, to dotyczy także piłkarzy. Z tym sztabem czuję się świetnie, bo możemy dobrze łączyć ich entuzjazm z moim doświadczeniem – przyznał opiekun Realu Madryt. Zabrał on głos na temat najbliższego rywala, czyli Interu Mediolan.

– To prestiżowe spotkanie z powodów, o których mówiłem. Inter radzi sobie świetnie i gra świetnie w piłkę. Gramy o pierwsze miejsce. I gramy na naszym stadionie przed naszymi fanami. To trzy ważne powody w tym meczu, który moim zdaniem będzie interesujący – wyjaśnił Carlo Ancelotti. Włoch we wtorkowej potyczce nie będzie mógł skorzystać z trzech graczy. Kontuzjowani są: Gareth Bale, Karim Benzema oraz Dani Ceballos.

Czytaj także: Real Madryt – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2021)