Pressfocus Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Liverpool przystąpi do rewanżu z Villarrealem z dwiema bramkami zaliczki. The Reds na Anfield wyraźnie byli lepszą stroną, ale według Trenta Alexandra-Arnolda nie mogą czuć się pewni awansu. Obrońca podchodzi do rywali z respektem i przestrzega przed lekceważeniem ich.

Liverpool do rewanżu z Villarrealem przystąpi z zaliczką dwóch bramek

Piłkarze The Reds podchodzą z respektem do rywala przed pojedynkiem w Hiszpanii

Alexander-Arnold podkreślił w wywiadzie, że losy dwumeczu nie są jeszcze przesądzone

“Ważne jest, abyśmy nie popadali w samozachwyt”

Mało kto poza samymi kibicami Villarrealu wierzy jeszcze w odwrócenie losów dwumeczu. W starciu na Anfield Żółta Łódź Podwodna pokazała się z bardzo słabej strony i nie zdołała oddać nawet jednego celnego strzału na bramkę przeciwnika. Z tego względu Liverpool jest także faworytem do zwycięstwa w meczu na Estadio de la Ceramica.

Mimo dwubramkowej zaliczki pewny awansu nie czuje się Trent Alexander-Arnold. Prawy obrońca The Reds zdaje sobie sprawę, że Villarreal jest groźną drużyną, a rywalem którzy jej nie docenili odpadli przez to z rozgrywek.

– Prowadzenie 2:0 jest dobre, ale i zdradliwe. Jeśli będziemy z niego zbytnio zadowoleni to możemy się poślizgnąć. Chcemy strzelać bramki i wygrać ten mecz, zamknąć go możliwie jak najszybciej. Chociaż oczywiście łatwiej o tym mówić niż to wykonać – stwierdził Anglik.

W przerwie między pierwszym, a drugim meczem półfinałowym kontrakt z Liverpoolem o kolejne dwa lata przedłużył Juregen Klopp. Wywołało to euforię wśród piłkarzy, którzy w większości uwielbiają Niemca.

– Nie zrobiliśmy świętowania w stylu: “Staruszek zostaje na kolejne dwa lata, dawajcie wielką imprezę (śmiech). Trudno się na tym skupiać gdy co chwilę gra się jakiś mecz. Myślę jednak, że przyjdzie czas, kiedy się spotkamy i faktycznie docenimy tę informację – dodał Alexander-Arnold.

– Myślę, że w meczach z poprzednimi rywalami Villarreal wykorzystał fakt, że nie jest faworytem. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie popadali w samozachwyt. Nikt nie lekceważy rywali – zakończył.

