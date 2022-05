Villarreal – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Villarreal - Liverpool

Villarreal – Liverpool to rewanżowe spotkanie w ramach 1/2 finału Ligi Mistrzów. W lepszej sytuacji do tego starcia podejdą podopieczni Juergena Kloppa. Piłkarze The Reds są praktycznie jedną nogą w finale elitarnych rozgrywek dzięki wygranej w pierwszym boju. Mimo wszystko przedstawiciel La Liga ma nadzieję, że uda mu się wykorzystać atut własnego boiska i pokrzyżować plany ekipy z Premier League. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Estadio de la Ceramica Liga Mistrzów Villarreal Liverpool FC 4.75 4.20 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2022 21:24 .

Villarreal CF – Liverpool FC, typy i przewidywania

Liverpool jest prawdopodobnie tylko 90 minut od kolejnego starcia w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie. W pierwszym meczu zapewnił sobie dwubramkową zaliczkę. Tymczasem we wtorek wieczorem zawodnicy The Reds będą chcieli przypieczętować awans wygraną na Estadio de la Ceramica.

Tymczasem Villarreal doświadcza serii dobrych występów w Lidze Mistrzów, co potwierdzały występy przeciwko takim ekipom jak Juventus, czy Bayern. Wygląda jednak na to, że Liverpool już za wysoko zawiesił poprzeczkę hiszpańskiej drużynie.

Pierwsze stracie na Anfield Road zakończyło się wygraną Liverpoolu 2:0. Piłkarze The Reds wygrali 22 z ostatnich 25 meczów, co stawia ich w świetnym położeniu przed batalią w Hiszpanii. Liverpool wygrał też 11 z ostatnich 13 bojów na wyjeździe. Ostatnia tego typu porażka miała miejsce w grudniu 2021 roku. Taki stan rzeczy sprawia, że typujemy zwycięstwo teamu z Premier League. Nasz typ: wygrana Liverpoolu.

Villarreal CF – Liverpool FC, ostatnie wyniki

Villarreal przystąpi do wtorkowej batalii w Lidze Mistrzów, chcąc wrócić na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach. Podopieczni Unaia Emery’ego przegrali nie tylko z The Reds, ale również z Deportivo Alaves (1:2) w trakcie minionego weekendu. To były jednak boje na wyjazdach.

Na swoim stadionie Villarreal jest niepokonany od 12 spotkań. W tym czasie zaliczył osiem zwycięstw, a ponadto zanotował cztery remisy. Po raz ostatni na swoim obiekcie Żółta Łódź Podwodna wygrała z Valencią (2:0).

Liverpool ma natomiast za sobą skromną ligową wiktorię z Newcastle United (1:0). Jednocześnie drużyna Juergena Kloppa wciąż może marzyć o mistrzostwie Anglii. Do wtorkowej potyczki piłkarze The Reds podejdą, chcąc odnieść szóste z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki.

Na wyjeździe Liverpool po raz ostatni przegrał 28 grudnia minionego roku, gdy uległ Leicester City (0:1). Od tamtej pory rozegrał 13 spotkań, w których zanotował 11 zwycięstw i dwa remisy.

Villarreal CF – Liverpool FC, historia

W trzech ostatnich potyczkach między obiema ekipami dwa razy górą był Liverpool, a raz miał miejsce remis. Stosunek goli w tych starciach to 5:1 na korzyść drużyny z Anglii.

Villarreal CF – Liverpool FC, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Unaia Emery’ego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4,45. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Villarreal CF – Liverpool FC, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Villarreal – Liverpool transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 21:00, a skomentują je Marcin Lepa i Andrzej Niedzielan.

Bonus do 1640 zł. Zakład bez ryzyka 100 zł tylko z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.