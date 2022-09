fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ajaxu

Ajax bez większego kłopotu pokonał Rangers FC (4:0) w spotkaniu pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bohaterem lidera ligi holenderskiej w starciu z wicemistrzem Szkocji został Steven Berghuis, który zdobył bramkę, a także zaliczył asystę.

Ajax świetnie zaczął rywalizacje w elitarnych rozgrywkach

Rywale ekipy z Amsterdamu byli tylko tłem dla podopiecznych alfreda Schreudera

Mistrz Eredivisie zaliczył siódme z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki

Wicemistrzowie Szkocji bezradni w rywalizacji z Ajaxem

Ajax przystępował do środkowej batalii w elitarnych rozgrywkach w bardzo dobrych nastrojach, mając na swoim koncie pięć z rzędu zwycięstw. Amsterdamczycy w trakcie minionego weekendu okazali się lepsi od SC Cambuur (4:0). Z kolei Rangersi chcieli podnieść się po przegranej w Old Firm Derby z Celtikiem (0:4). Jednocześnie potyczka w ramach grupy A elitarnych rozgrywek zapowiadała się bardzo ciekawie.

Pierwsza połowa na Johan Cruijff Arena upłynęła pod znakiem dominacji gospodarzy. Efektem takiego obrotu wydarzeń było trzybramkowe prowadzenie Ajaxu. Wynik rywalizacji został otwarty w 17. minucie, gdy Edson Alvarez strzałem głową wykorzystał dośrodkowanie Stevena Berghuisa. Bramkę na 2:0 zdobył natomiast w 32. minucie asystent przy pierwszym golu. Berghuis wykorzystał nieporadność defensywy szkockiej ekipy.

Zaczynamy środowe strzelanie w Lidze Mistrzów! Edson Alvarez wyprowadza Ajax na prowadzenie. pic.twitter.com/DvVHRqLq3Y — Polsat Sport (@polsatsport) September 7, 2022

Ozdobą spotkania była natomiast bramka autorstwa Mohammeda Kudusa, który po indywidualnej akcji popisał się celnym strzałem z lewej nogi. Tym samym na przerwę lider Eredivisie udał się z trzybramkową zaliczką.

Ajax się bawi! Co za akcja Kudusa i gospodarze prowadzą już 3:0! #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/JZJGAycBOB — Polsat Sport (@polsatsport) September 7, 2022

Po zmianie stron ekipa Alfreda Schreudera skupiła się na kontrolowaniu boiskowych wydarzeń. Co prawda raz piłkę do siatki skierowali Rangersi, co udało się Bornie Barisiciowi. Ostatecznie jednak po weryfikacji VAR-u trafienie Chorwata zostało anulowane.

Tymczasem w 80. minucie wynik meczu ustalił Steven Bergwijn, który wykorzystał błąd defensywy Rangersów i po ograniu bramkarza szkockiej ekipy skierował piłkę do siatki.Ajax wygrałem zatem 4:0. Amsterdamczycy w przyszłym tygodniu na wyjeździe zmierzą się z Liverpoolem. Z kolei Rangersów czeka batalia z Napoli na Ibrox Park.